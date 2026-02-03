Bastuvärdar till nyetablerat bastuprojekt vid Hornstull
2026-02-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Bastukulturen har länge haft en stark ställning i Sverige och i våra grannländer.
Under senare år har intresset för bastu ökat ytterligare och efterfrågan på bastur i vattennära lägen i Stockholm är stor. Vattnet är en central del av Stockholms historia och identitet, något som staden både värnar och utvecklar. Som en del av denna utveckling ska staden genom ett pilotförsök driva bastuverksamhet i kommunal regi - den första i sitt slag i Stockholm. Pilotprojektet utgör en viktig del i stadens långsiktiga arbete med att utveckla möjligheterna till bad- och bastuupplevelser på fler platser i staden.
Under våren 2026 etableras en ny mötesplats i staden. Projektet är ett pilotprojekt där staden testar att driva bastuverksamhet, som är tillgänglig för såväl medborgare som besökare. Vi söker en helt ny roll i form av bastuvärd som sätter kunden i fokus, älskar service av högsta kvalitet samt är intresserad av att bidra med sin erfarenhet och kompetens för att, tillsammans med arbetsledaren och kollegorna, säkerställa en professionell drift av trafikkontorets nya bastuverksamhet vid Hornstull strand.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Då Hornstullsbastun har öppet 07-22 nästan alla dagar under året, kommer vi att behöva fler bastuvärdar som jobbar skift. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Vi erbjuder våra bastuvärdar utbildning inom Första hjälpen/HLR.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Rollen som bastuvärd innebär ett roligt, självständigt, utvecklande och inspirerande arbete i en expansiv organisation. Självklart säkerställer du att vi håller en hög servicenivå för våra gäster.
Som bastuvärd kommer du bland annat att arbeta med den dagliga driften för att säkerställa att Hornstullsbastuns mål nås. Tjänsten är helt ny och innebär att du som bastuvärd är delaktig i att bygga upp en ny verksamhet i staden.
Arbetet med Hornstullsbastun är ett pilotprojekt, där inget ännu är "hugget i sten". Rollen som bastuvärd innebär framför allt att du skall vara med och skapa en positiv bastuupplevelse för våra medborgare och besökare vid Hornstullsbastun. Tillsammans med vår arbetsledare, och dina framtida kollegor, arbetar du med den kommunala bastuns dagliga drift och upplevelse. Det kommer att förekomma ensamarbete på bastun.
I dina arbetsuppgifter ingår det bland annat att:
hälsa våra besökare välkomna och skapa en trivsam stämning där alla behandlar varandra med respekt
kontrollera att bastun är igång på morgonen och redo för våra medborgare och gäster samt att den stängs av på kvällen
se till att bastun vårdas och hålls ren och fräsch genom tillsyn och enklare renhållning
hjälper våra besökare med bokningssystemet och svarar på övriga frågor
informera våra besökare om säkerheten och trivselregler, samt se till att vi har en hög regelefterlevnad
ger extra stöd och hjälp till personer med funktionsvariationer vid behov
i och med att detta är ett pilotprojekt, är det viktigt att bastuvärden, tillsammans med arbetsledaren, dokumenterar och skriver dagbok om Hornstullsbastun, så vi kontinuerligt bygger vår kompetens och erfarenhet och lär oss vad som skall utvecklas
hantera kvarglömda saker
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten som bastuvärd krävs det att du har:
minst en relevant genomförd gymnasial utbildning
flytande svenska och engelska i tal och skrift, då vi kommer att få såväl nationella som internationella gäster
flerårig arbetslivserfarenhet inom ett serviceyrke, med direkt kundkontakt
tidigare erfarenhet gällande bokning-och betalsystem
Det är meriterande om du även har:
utbildning och/eller kurser som är relevanta för denna roll, exempelvis inom hälsa eller service
arbetslivserfarenhet från spa- och wellnessbranschen
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, positiv attityd och är trygg i dig själv.
Du är van vid att "hugga i" där det behövs och har förmågan att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Du kommunicerar tydligt och har en stark passion för service.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid, under ett år, med start under maj 2026, enligt överenskommelse.
Vår anläggning kommer att ha öppet kl. 07-22:00, såväl morgnar som kvällar och helger, vilket innebär en schemalagd arbetstid med 38,25 timmars arbetsvecka, som är förlagd under alla dagar i veckan, dvs. måndag till söndag, kl. 07.00 - 22:00.
Ensamarbete kan förekomma.
Arbete såväl inomhus som utomhus förekommer.
Bastun kommer att etableras vid Bergsundstrand 26 vid Hornstulls strand, på Södermalm.
I denna rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas i urvalet.
Välkommen att söka tjänsten redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
