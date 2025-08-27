Bastjänstgöring för läkare (BT) i Falun/Avesta/Ludvika/Mora
2025-08-27
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
BT är en klinisk introduktionstjänst och en obligatorisk del av nya specialisttjänstgöringen. I Region Dalarna erbjuds en fristående, tidsbegränsad anställning med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor. För dig som har arbetat minst tre månader inom någon av våra verksamheter kan även integrerad BT/ST ibland vara en möjlighet. Då vi söker dig som vill bli vår framtida specialist ser vi gärna att du har ett intresse av ett mer långsiktigt samarbete och en vilja att bidra till att utveckla verksamheterna tillsammans med oss i Region Dalarna.
BT-tjänsterna är förlagda till Avesta, Ludvika, Falun och Mora. Tjänstgöringen kan ofta innefatta flera tjänstgöringsorter och bilpendling kan krävas. Start 2026-02-02.
Tjänsten omfattar, utöver en gedigen introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (vårdcentral), akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Dalarna. Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT.
Vi söker dig som har erhållit svensk läkarlegitimation och som inte genomgått svensk AT.
Tjänsterna kräver:
Svenskt personnummer.
Bifogat gymnasiebetyg
God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska språket, vilket även kommer bedömas i urvalsprocessen.
Utdrag ur belastningsregister. För dig som begär utdrag från annat land än Sverige behöver utdraget vara översatt till svenska alternativt engelska.
Körkort för manuell växellåda är ett krav då tjänstgöringen oftast innefattar flera tjänstgöringsorter (våra bilpoolsbilar är utrustade med manuell växellåda)
Vi lägger stor vikt vid:
Personligt brev - vi lägger stort vikt vid ditt personliga brev och din motivering till att vilja arbeta just i Region Dalarna
lämplighet för tjänsten
självkännedom, empati och samarbetsförmåga
attityd och social kompetens
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt samt förmåga att tillämpa dessa inom läkaryrket
Klinisk erfarenhet från svensk hälso- och sjukvård med goda referenser är ett krav.
OBSERVERA - sista ansökan är 2025-10-01 kl 12:00. Ansökningar inskickade efter kl 12:00 kommer inte att tas i beaktande!
OBSERVERA att utdrag ut belastningsregistret - "Arbete med barn i annans verksamhet än skola och barnomsorg" - skall uppvisas vid intervjutillfället. Du måste själv begära ut utdraget hos polisen.se.
Intervjuer för samtliga orter kommer att ske under v 43 på plats vid Falun lasarett. I samband med intervjun kommer även en praktisk del att genomföras.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontakta oss gärna: bt.dalarna@regiondalarna.se
