Båstad Seafood söker köksbiträde/butiksmedarbetare
Båstad Seafood AB / Restaurangbiträdesjobb / Båstad
2026-01-08
Båstad seafood AB är en fisk- och delikatessbutik med manuella diskar och restaurangdel. Vi har funnits i drygt 11 år och finns vid handelsområdet Entré Båstad. Nu söker vi efter ett köksbiträde som kan bli en viktig del i vårt härliga och familjära team.
Vi söker efter dig som är driven, utåtriktad och självgående. Hos oss får man laga både kalla och varma rätter alltifrån fisksoppor, fiskgratänger till smörgåstårtor och räkmackor.
Schemalagd tid är vardagar mellan måndag till fredag 8-18, lördagar 8-16. Ett exempel på schema är: tisdag 8-16, onsdag 8-18, torsdag 8-14, fredag 8-18 samt varannan lördag så att heltiden går ihop. Tjänsten behöver tillsättas snarast.
Som person ser vi att du har tidigare erfarenhet från matlagning och kundservice. Det här jobbet passar dig som vill och kan ge det där lilla extra och som har känsla och blick för sitt arbete. Vi erbjuder ett dignade utbud av fina råvaror från havet att arbeta med och där du själv får vara kreativ och ta egna initiativ!
Du måste ha en positiv inställning, gilla utmaningar och vara stresstålig.
Arbetsuppgifterna består av matlagning av både kalla och varma rätter. Planering av dagens lunch, nyårsmeny inkl vissa cateringuppdrag under året ingår. Sälja fisk och skaldjur över disk när man har lugnt i köket , renhållning, inköp samt varupåfyllning. En del tunga lyft förekommer på arbetsplatsen.
Vi erbjuder dig en spännande och varierande roll i en miljö där du har möjlighet att göra skillnad. Vi har en familjär stämning och med teamet i ryggen får du det bästa utgångsläget för att prestera på topp.
Tycker du att det låter spännande? Tveka inte att söka redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: johannesstrandahl@hotmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstad Seafood AB
Stenhusvägen 7B
269 36 BÅSTAD
