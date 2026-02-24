BAS-P/BAS-U med fokus på revision och industrimiljö

Devotum AB / Arbetsmiljöjobb / Stockholm
2026-02-24


Visa alla arbetsmiljöjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Södertälje eller i hela Sverige

Om uppdraget Som arbetsmiljöresurs är du en operativ och strategisk kraft i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Du arbetar nära revisionssamordnare, chefer, entreprenörer och underentreprenörer och ser till att risker identifieras, hanteras och följs upp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ta kontakt med underentreprenörer och samla in samt granska riskanalyser

Föra dialog med beställare och UE kring kompletteringar

Medverka vid framtagande och genomgång av revisionens övergripande riskanalys

Ta fram och hålla säkerhetsinformation kopplat till riskanalyser

Hålla informationsmöten och utbildningar tillsammans med revisionssamordnare

Bidra till informationsmaterial inför och under revision

Stötta i arbete med tidplan och APD-plan ur ett riskperspektiv

Stötta chefer vid incidentutredningar

Delta vid skyddsronder, protokollföra, registrera och följa upp åtgärder

Lyfta BBS och incidenter vid morgonmöten samt genomföra BBS-observationer

Säkerställa att rätt säkerhetsutrustning finns och samordnas

Vara dagligen närvarande ute i verksamheten och bidra till att arbetsmiljökrav efterlevs

Delta i slututvärdering efter avslutad revision

Arbetet kan vid enstaka tillfällen innebära kvälls- eller helgarbete.

Vi söker dig som har:

Erfarenhet av BAS-P och BAS-U i bygg- och anläggningsprojekt

Erfarenhet av samordning, ledning eller styrning i bygg- eller industriprojekt

Relevant arbetsmiljöutbildning inklusive BAS-P/BAS-U

Stark förmåga inom planering, riskhantering och problemlösning

Erfarenhet av att hålla informationsmöten och kommunicera med olika yrkesgrupper

Du är trygg i din kompetens, prestigelös i samarbetet och tydlig i din kommunikation. Du drivs av att skapa en arbetsplats där säkerhet är en självklar och integrerad del av vardagen.

Omfattning

Uppdragsperiod: 9 mars 2026 - 31 oktober 2026

Start: Snarast möjligt enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Placering: Flera siter i Stockholmsområdet

Varför detta uppdrag?

Du får en synlig och betydelsefull roll i en tekniskt komplex verksamhet

Du arbetar i en miljö där arbetsmiljöfrågor är högt prioriterade

Du blir en del av intensiva och utvecklande projektperioder

Du bidrar konkret till att människor kommer hem säkert varje dag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7288183-1859401".

Arbetsgivare
Devotum AB (org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta)
114 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Devotum

Jobbnummer
9761389

Prenumerera på jobb från Devotum AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Devotum AB: