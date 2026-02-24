BAS-P/BAS-U med fokus på revision och industrimiljö
2026-02-24
Om uppdraget Som arbetsmiljöresurs är du en operativ och strategisk kraft i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Du arbetar nära revisionssamordnare, chefer, entreprenörer och underentreprenörer och ser till att risker identifieras, hanteras och följs upp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta kontakt med underentreprenörer och samla in samt granska riskanalyser
Föra dialog med beställare och UE kring kompletteringar
Medverka vid framtagande och genomgång av revisionens övergripande riskanalys
Ta fram och hålla säkerhetsinformation kopplat till riskanalyser
Hålla informationsmöten och utbildningar tillsammans med revisionssamordnare
Bidra till informationsmaterial inför och under revision
Stötta i arbete med tidplan och APD-plan ur ett riskperspektiv
Stötta chefer vid incidentutredningar
Delta vid skyddsronder, protokollföra, registrera och följa upp åtgärder
Lyfta BBS och incidenter vid morgonmöten samt genomföra BBS-observationer
Säkerställa att rätt säkerhetsutrustning finns och samordnas
Vara dagligen närvarande ute i verksamheten och bidra till att arbetsmiljökrav efterlevs
Delta i slututvärdering efter avslutad revision
Arbetet kan vid enstaka tillfällen innebära kvälls- eller helgarbete.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av BAS-P och BAS-U i bygg- och anläggningsprojekt
Erfarenhet av samordning, ledning eller styrning i bygg- eller industriprojekt
Relevant arbetsmiljöutbildning inklusive BAS-P/BAS-U
Stark förmåga inom planering, riskhantering och problemlösning
Erfarenhet av att hålla informationsmöten och kommunicera med olika yrkesgrupper
Du är trygg i din kompetens, prestigelös i samarbetet och tydlig i din kommunikation. Du drivs av att skapa en arbetsplats där säkerhet är en självklar och integrerad del av vardagen.
Omfattning
Uppdragsperiod: 9 mars 2026 - 31 oktober 2026
Start: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Flera siter i Stockholmsområdet
Varför detta uppdrag?
Du får en synlig och betydelsefull roll i en tekniskt komplex verksamhet
Du arbetar i en miljö där arbetsmiljöfrågor är högt prioriterade
Du blir en del av intensiva och utvecklande projektperioder
Så ansöker du
