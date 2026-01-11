Bartenders till Badkrukan Beachclub i Båstad
2026-01-11
Upptäck det fantastiska säsongslivet och skapa minnen för livet på coolaste stället på stranden i Båstad! Vi är nu ute efter att stärka upp vårt team på Badkrukan Beachclub inför sommaren och är på jakt efter några drivna bartenders som är sugna på en sommar i fantastiska Båstad med start till midsommar. Badkrukan är en solklar mötesplats för alla, här sitter man med fötterna i sanden och njuter av sin mat och dryck omgiven av palmer, bra musik och glada människor och känslan är att man befinner sig utomlands.
Att jobba hos oss är utmanande och samtidigt otroligt roligt, det är högt tempo och mycket gäster. Vi kör massa olika events med egna DJ's som skapar fantastisk stämning under till exempel SummerOn och tennisveckorna. Vi sätter alltid gästerna i fokus och försöker bidra till att de får med sig en underbar känsla av oss och Båstad. Det viktiga är att du gillar när det är full fart och älskar att ha många bollar i luften. Under vissa dagar hanterar vi inom bolaget tillsammans över 5000 gäster per dag och målet är som sagt att ge dem alla en positiv upplevelse.
Som säsongsanställd hos oss blir du en del av ett team med en unik sammanhållning, det är därför många i personalen återkommer säsong efter säsong. Vi är anslutna till Visita och följer HRF:s avtal, erbjuder friskvård och vi har grymt god personalmat. Vi söker drivna, engagerade och positiva personer, gärna med boende i eller i närheten av Båstad och med erfarenhet av att jobba i bar. Är du en av stjärnorna vi söker inför sommaren 2026? Sök nu!
Båstad Hamnrestauranger AB består av Fiskekajen, Badkrukan Beachclub, Bahia och Badkrukan Glassbar. Kolla även in våra Instagram @badkrukanbeachclub @fiskekajen @bahia_bastadwww.bastadhamnrestauranger.nu Ersättning
