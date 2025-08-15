Bartender Tandådalens Wärdshus & Wärsan Nightclub
2025-08-15
Tandådalens Wärdshus & Wärsan Nightclub - legendarisk afterski och nattklubb i fjällen
Tandådalens Wärdshus ligger vid foten av Stora backen i hjärtat av Tandådalen. Här bjuder vi på allt från lunch och fika till en av Sveriges mest omtalade afterskis - en tradition sedan 1969 - och när mörkret faller tar Wärsan Nightclub över med pulserande nattliv långt in på småtimmarna.
Vi söker nu bartenders till vinterns säsong. Hos oss får du chansen att jobba i två helt olika men lika energifyllda miljöer - den festfyllda afterskin och den intensiva nattklubben - där service, tempo och glädje står i centrum.
Vi letar efter dig som:
Har tidigare barvana och är trygg bakom baren.
Är snabb, noggrann och effektiv även när det är högt tryck.
Har känsla för service och förstår vikten av att ge gästen en upplevelse, inte bara en drink.
Är en lagspelare med positiv energi som smittar.
Följer recept och rutiner, men kan också bjuda på din personlighet.
Alltid gör ditt yttersta för att gästen ska gå hem med ett leende.
Har lätt för att lära dig nya saker och trivs i en miljö där varje dag är unik.
Vi erbjuder:
Stora möjligheter att utvecklas inom yrket och växa som bartender.
Chansen att jobba både på en av Sveriges mest klassiska afterskis och i en nattklubb med hög puls.
Fantastiska kollegor och en arbetsplats med familjär stämning.
Boende under säsongen.
En vinter du aldrig glömmer - med både magiska dagar och oförglömliga nätter. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Omfattning
