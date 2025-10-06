Bartender Steam Hotel - @Voltage Lounge - Helgjobb
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Västerås Visa alla servitörsjobb i Västerås
2025-10-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Västerås
, Stockholm
, Lidingö
, Gävle
, Härryda
eller i hela Sverige
Personlig, professionell, lekfull och passionerad? Brinner du för att skapa världens bästa upplevelse för våra gäster och kollegor?
Perfekt! Då är du den vi söker. Vi lever våra värdeord varje dag, i varje handling, i varje möte och det är det som gör oss till det vi är tillsammans - ESS.
Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Just nu söker vi en bartender för helgjobb till vår fantastiska pool club. (Voltage Lounge Pool Club)
Vem är du?
Är du en stolt yrkesmänniska som söker nya spännande utmaningar och vill utvecklas inom yrket? Som person är du positiv, lyhörd, engagerad för gästernas behov och önskemål. Din vilja att var med och utveckla är stor och du har en ödmjuk framtoning. Vidare är du ordningsam, ansvarsfull och har detaljfokus. Du är prestigelös och rycker in där det behövs.
Vi söker dig som är utåtriktad, har lätt att snabbt skapa personlig kontakt med gäster samt är självgående.
Arbetsuppgifter:
Tillaga och servera drycker med hög kvalitet
Skapa en välkomnande och vänlig atmosfär i baren
Försäkring av att baren är välorganiserad och prydlig
Delta i att utveckla kreativa cocktails och dryckesmenyer
Kvalifikationer: God förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga
Flexibel med arbetstider, kvällar och helger
Positiv inställning och ett professionellt förhållningssätt
Våra Barer
Vi har sex fenomenala barer i dagsläget, vilket gör att du har möjlighet att få variation i ditt arbete, eller kanske du hittar din favorit bar där du vill pensionera dig
Ut mot vattnet hittar ni Orangeriet, en härlig inglasad terrass fylld med sköna soffor och självklart, en bar som serverar säsongsbaserad dryck året runt med Mälaren som bakgrund. Som bartender här hjälper du servisen genom att agera spritkassa samtidigt som du hjälper gästerna både före och efter middagen.
Mellan receptionen och Orangeriet ligger Chamberlin Bar. Där kan gästerna avnjuta något gott i glaset framför brasan eller kanske innan middagen. Gillar du att integrera med folk? Här är du som bartender ansiktet utåt för restaurangen och får guida folk genom sin resa vidare i huset.
På våning två är det minst sagt lekfullt, här ligger vår italienska bakficka Di Sopra. Gästerna roar sig med biljardbord, shuffleboard, foosballbord och annat kul. Trivs du i en lekfull miljö med god dryck och Italiensk mat, hittar du hem på Di Sopra, även kallad Playground.
Har du alltid velat stå i en bar som ligger på en inglasad terrass på 7e våningen med utsikt över Mälaren, då ska du jobba på Voltage Lounge Pool Club. De cocktails du skapar avnjuter dina gäster antingen hos dig i baren, vid loungemöblerna på terrassen, i sängarna i eldrelaxen eller kanske i utomhuspoolen.
Högst upp på 18e våningen ligger Locavore. Gillar du bra utsikt, asian-fusion, högt tempo, musik och cocktails, kommer du trivas i baren på Locavore.
Gin, Gin & Gin. På våning tre ovanför receptionen hittar ni vår Gin Bar, Turbine. Karaokerum, egen bio, biljard, pingis, shuffleboard & Golfsimulator. Sitter du på receptet till Världens Bästa Gin & Tonic? Då ska du jobba här!
Välkommen med din ansökan till en riktigt skön arbetsplats.
Om tjänsten Varierade arbetstider både dag- kväll, helg och högtider. Anställningsform: Tillsvidare / 25% med möjlighet till mer. Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse Ett perfekt extrajobb för dig som pluggar och vill jobba varannan helg!
Om processen: Intervjuer: Sker löpande Tillträde: Så fort vi hittar rätt person!
Sista dag att ansöka är 20 oktober
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9541824