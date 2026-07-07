Bartender sökes till Grace Sports Bar - Avenyn, Göteborg
Sportbaren På Avenyn AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sportbaren På Avenyn AB i Göteborg
Vill du arbeta i en av Göteborgs mest spännande sportbarer? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad bartender som vill bli en del av vårt team på Grace Sports Bar, mitt på Avenyn.
Grace Sports Bar är en modern sportbar och restaurang där högklassiga cocktails, god mat och en unik atmosfär möts. Hos oss samlas gäster för att uppleva stora sportevenemang, after work, middagar och kvällar fyllda med energi och gemenskap.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Bereda och servera öl, vin, cocktails och alkoholfria drycker.
Ge gästerna ett professionellt och personligt bemötande.
Hålla baren välorganiserad och ren.
Arbeta tillsammans med serverings- och kökspersonal för att skapa en förstklassig gästupplevelse.
Bidra till en positiv stämning och ett högt servicetänk under både lugna och intensiva arbetspass.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som bartender (meriterande men inget krav för rätt person).
Är stresstålig, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Brinner för service och tycker om att möta människor.
Är noggrann och har ett öga för kvalitet.
Kan arbeta kvällar och helger.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en modern och populär restaurangmiljö.
Härliga kollegor och god laganda.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelse.
Anställningsform
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att välkomna dig till teamet på Grace Sports Bar!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: rekrytering@gracesportsbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sportbaren på Avenyn AB
(org.nr 556050-9712), https://gracesportsbar.se
Kungsportsavenyen 9 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Grace Sports Bar Jobbnummer
9995733