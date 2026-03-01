Bartender med gedigen erfarenhet av bar och service (1 tjänst)
2026-03-01
Smak, Tempo, Närvaro
Publiceringsdatum2026-03-01Om företaget
Suris Street Food på Ringvägen 129 är en väletablerad restaurang mitt på Södermalm. Vi arbetar med ett modernt global fusion-kök där smaker, tekniker och influenser möts i en samtida och dynamisk matupplevelse.
Hos oss hänger smak, tempo, energi och atmosfär ihop, från kök till matsal och bar. Drycken är en naturlig och avgörande del av helheten. Nu stärker vi vår brigad och söker en erfaren bartender som vill vara med och bidra till kvaliteten i varje detalj.
Om rollen
Som bartender hos oss är du en central del av helhetsupplevelsen. Du arbetar praktiskt i baren och kombinerar hantverksskicklighet med aktiv och professionell service i såväl bar som matsal.
Du ansvarar för att dryckesupplevelsen håller samma nivå som köket, från klassiska cocktails med precision till genomtänkta dryckesrekommendationer som kompletterar våra rätter.
Tempot är högt, lagandan stark och kvaliteten är alltid i fokus.
Arbetstiderna är schemalagda och varierar mellan dag, kväll och helg.Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och tillaga cocktails samt hantera öl, vin och övriga drycker med precision och tempo
• Arbeta med klassiska tekniker i modern tappning
• Säkerställa balans, presentation och kvalitet i varje servering
• Rekommendera och matcha dryck till våra rätter
• Arbeta aktivt i service med beställningar och gästbemötande
• Hålla baren organiserad, effektiv och representativ
• Samarbeta tätt med övriga i brigaden för ett smidigt flöde mellan kök, bar och matsalKvalifikationerKvalifikationer
• Dokumenterad bartenderutbildning
• Minst fyra (4) års erfarenhet av bartenderarbete i kombination med restaurangservice
• Gedigen kunskap om cocktails, öl och vin
• Erfarenhet av à la carte i högt tempo
• Erfarenhet av dryckesmatchning
• Flytande svenska och mycket god engelska
Meriterande
• Fördjupad kunskap inom internationell dryckeskultur
• Erfarenhet av att utveckla dryckesutbud eller barstruktur
• Erfarenhet av arbete i konceptdriven restaurang
• Sommelierutbildning eller annan fördjupad dryckesutbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, serviceinriktad, professionell och trygg i din yrkesroll. Du är strukturerad och stresstålig samtidigt som du är en tydlig lagspelare i brigaden. Du förstår att detaljer i både hantverk och bemötande är avgörande för helhetsupplevelsen och bidrar aktivt till en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Vi värdesätter professionalism, respekt och ett inkluderande arbetsklimat.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en verksamhet under utveckling
• Möjlighet att påverka och utveckla vår dryckesprofil
• Ett sammansvetsat team med tydlig utvecklingsambition
• En kreativ och energifylld arbetsmiljö
• En tillsvidareanställning med 6 månaders inledande provanställning
• Lön enligt kollektivavtal (HRF) med individuell lönesättning baserad på erfarenhet
Anställningsvillkor
Antal tjänster: 1
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare (6 mån provanställning)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Stockholm
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
E-postadress: info@surisstreetfood.com
Skicka ditt CV samt ett personligt brev till info@surisstreetfood.com
där du tydligt redogör för din erfarenhet av bartenderarbete och service samt hur du kan bidra till Suris Street Foods fortsatta utveckling.
Ange "BartenderSSF2026" i ämnesraden.
Endast sökande som uppfyller angivna kvalifikationskrav kommer att beaktas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: info@surisstreetfood.com Arbetsgivarens referens
