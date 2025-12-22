Barometern-OT Sommarvikariat Reporter Emmaboda, Nybro och Torsås
2025-12-22
eller i hela Sverige
Vi söker sommarvikarier till våra lokalredaktioner i syd: Emmaboda Nybro och Torsås.
Som lokalredaktör har du koll. Du fångar små och stora nyheter på orten, möter människor och speglar livet i kommunen ur ett brett perspektiv. Du månar om läsardialogen, både i verkliga möten och i sociala medier.
Du ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra kring idéarbete, planering och produktion till Barometern.se samt papperstidningen sex dagar i veckan. Du måste ha goda kunskaper i svenska språket och om samhället.
Du utgår från Barometerns redaktion i Nybro.Dina arbetsuppgifter
I jobbet ingår att jaga nyheter, skriva reportage och fotografera samt göra enklare filmklipp.
Arbetstider
Arbetet innebär tjänstgöring dagtid, måndag till fredag, men även kvällar kan förekomma.Kvalifikationer
Journalistutbildning och/eller erfarenhet av redaktionellt arbete. Grundläggande fotokunskaper. Du har lätt för att ta kontakt med människor. Du har omdöme, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och förstår vikten av att hålla en deadline. Vi förutsätter att intresse finns för sociala medier. Självklart har du körkort.AnställningsvillkorKörkortskravÖvrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan. Vi vill gärna ha tre arbetsprover och två referenser.
Vi undanber oss vänligt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
