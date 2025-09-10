Barnvakt till familj i Farsta Stockholm
Nanny by Tellus AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-10
Vi erbjuder trygg och glädjefylld barnpassning i Stockholm. Med 1000-tals nöjda familjer och barnvakter har vi erfarenheten som krävs för att hjälpa dig att hitta rätt jobb.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och gillar ett flexibelt och socialt extrajobb. Just nu söker vi bland annat en barnvakt till en familj i Farsta som behöver hjälp med lämning måndag-fredag 06.00-08.00. Familjen har två barn (4 och 6 år) Med start i november.
Som barnvakt ser vi att du har: Erfarenhet som barnvakt eller Nanny och alltid tycker det är roligt att vara med barn. Som person ser vi att du är ansvarsfull, social och kreativ för att komma på nya lekar med barnen. Viktigt att du känner dig trygg som barnvakt och kan ta stort ansvar samt att du kommunicerar flytande på svenska. Då barnen vanligtvis är i åldrarna 0-5 år är det viktigt att du har erfarenhet av dessa åldrar sen tidigare.
Jobbet är optimalt för dig som: Vill jobba som barnvakt på flexibelt schema med där man känner att man har tid för minst 10 timmar per vecka. Stort plus om du är tillgänglig på eftermiddag/kväll. Vi ser att man helst har en parallell sysselsättning som studier eller annat deltidsjobb. Vill du även jobba som timvikarie på förskola finns den möjligheten.
Om våra barnvaktstjänster: Du väljer själv vilken familj du vill jobba för utifrån var de bor, arbetstider och åldrar på barnen. Vi hjälper dig att hitta den perfekta familjen utifrån dina önskemål.
Vi som arbetsgivare erbjuder dig:
Konkurrenskraftig lön, mellan 110-150 kronor per timme,
Barnvaktscertifiering utformad av specialpedagoger med tillhörande hjärt och lungräddningsutbildning.
Toppservice från kontoret som hjälper dig vid frågor eller funderingar och såklart ett väldigt roligt extrajobb med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.
Ansökan: Känner du att du är rätt person att jobba som barnvakt hos oss? Tveka inte att söka! Skicka in din barnvaktsansökan eller ställ frågor till rekryteringansvarig. Mejladress jobb@bytellus.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nanny by Tellus AB
(org.nr 559100-5110) Arbetsplats
Barnvaktsjobb - Nanny by Tellus Jobbnummer
9502777