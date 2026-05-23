Barnvakt sökes till Tullinge 2-3 gånger i veckan
Om jobbet
Vi söker just nu en barnvakt till en familj i Tullinge.Publiceringsdatum2026-05-23Om företaget
NPF Barnvakten erbjuder barnpassning till familjer med barn inom NPF.
NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och de vanligaste funktionsnedsättningarna är: ADHD, Autism, ADD, AST, Tuorettes syndrom och Språkstörning. Vårt mål är att hjälpa så många som möjligt med speciella behov och därför kommer du att genomgå en internutbildning inom NPF innan du får börja ditt första uppdrag. Hos NPF Barnvakten får du ett utvecklande, glädjefyllt och otroligt givande extrajobb.
Läs mer på vår hemsida: https://www.npfbarnvakten.com/
Uppdraget:
Antal barn och ålder: 1 barn, 10 & 15år
Dagar och tider: 2-3 gånger i veckan, varav en helgdag
Önskat startdatum: Omgående
Barnpassningen sker hemma hos familjen eller i närliggande park.
Plats: Tullinge.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn med NPF
Har kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
Är trygg, stabil och ansvarstagande
Har ett genuint intresse för barn och deras utveckling
Har god pedagogisk förmåga
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation, såsom bildstöd eller TAKK
Har utbildning inom pedagogik, specialpedagogik, psykologi, socialt arbete eller liknande
Har eftergymnasial utbildning inom relevanta yrken, såsom förskollärare, lärare, socialpedagog, stödpedagog, behandlingspedagog eller liknande.
Har erfarenhet från verksamheter som LSS, skola, elevhälsa, habilitering eller HVB
Har HLR-utbildning för barn
Fördelar med att arbeta som barnvakt hos oss:
Du får ett flexibelt och glädjefyllt arbete
Du får en viktig och relevant merit inför framtida arbeten
Du skapar personliga relationer och kan få vänner för livet
Du får en enorm personlig utvecklingDina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån behov från familjen.
Sedvana arbetsuppgifter kan vara:
Hämta från förskola/skola
Hitta på aktiviteter i och utanför hemmet
Agera stöd vid utflykter
Laga enklare mat
Nattning
Aktivering, socialisering och avlastning
Är du intresserad av ett utveckla extra jobb som ger otroligt mycket tillbaka?
Mejla en beskrivning av vem du är och vad som gör dig till en trygg barnvakt hos oss.
Om du inte kan hjälpa just den här familjen så rekommenderar vi att skicka en spontanansökan som en generell tjänst hos oss då vi erbjuder barnpassning i hela Sverige.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
