Barnvakt sökes till Stockholm, Älta 2 ggr/veckan
NPF Barnvakten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-09-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NPF Barnvakten AB i Nacka
, Forshaga
, Karlstad
, Motala
, Säter
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker just nu en barnvakt till en familj i Älta, Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-13Om företaget
NPF Barnvakten erbjuder barnpassning till familjer med barn inom NPF.
NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och de vanligaste funktionsnedsättningarna är: ADHD, Autism, ADD, AST, Tuorettes syndrom och Språkstörning. Vårt mål är att hjälpa så många som möjligt med speciella behov och därför kommer du att genomgå en internutbildning inom NPF innan du får börja ditt första uppdrag. Hos NPF Barnvakten får du ett utvecklande, glädjefyllt och otroligt givande extrajobb.
Läs mer på vår hemsida: https://www.npfbarnvakten.com/
Uppdraget:
Antal barn och ålder: 2 barn, 3 & 5år
Dagar och tider: ca 2 gånger i veckan
Önskat startdatum: Omgående
Barnpassningen sker hemma hos familjen eller i närliggande park.
Plats: Älta, Stockholm.
Vi söker dig som:
Har någon form av erfarenhet med barn och gärna barn med NPF (ADHD, Autism, IF eller liknande)
Har erfarenhet av ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik
Är ansvarsfull och har ett genuint intresse för barn
Vill ha ett utvecklande och givande extrajobb
Är pedagogisk, trygg och lugn
Meriterande om du har körkort
Meriterande om du har erfarenhet av bildstöd/TAKK
Fördelar med att arbeta som barnvakt hos oss:
Du får ett flexibelt och glädjefyllt arbete
Du får en viktig och relevant merit inför framtida arbeten
Du skapar personliga relationer och kan få vänner för livet
Du får en enorm personlig utvecklingDina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån behov från familjen.
Sedvana arbetsuppgifter kan vara:
Hämta från förskola/skola
Hitta på aktiviteter i och utanför hemmet
Agera stöd vid utflykter
Laga enklare mat
Nattning
Aktivering, socialisering och avlastning
Är du intresserad av ett utveckla extra jobb som ger otroligt mycket tillbaka?
Mejla en beskrivning av vem du är och vad som gör dig till en trygg barnvakt hos oss.
Om du inte kan hjälpa just den här familjen så rekommenderar vi att skicka en spontanansökan som en generell tjänst hos oss då vi erbjuder barnpassning i hela Sverige.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: info@npfbarnvakten.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÄLTA". Arbetsgivare NPF Barnvakten AB
(org.nr 559444-9752), https://www.npfbarnvakten.com/
138 33 ÄLTA Arbetsplats
ÄLTA Jobbnummer
9507390