Barnvakt sökes till NPF Barnvakten i Björkö, Göteborg veckorna 28-31

NPF Barnvakten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Öckerö
2026-07-13


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Om jobbet
Vi söker just nu en barnvakt till en familj i Björkö, Göteborgs norra skärgård.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Om företaget
NPF Barnvakten erbjuder barnpassning till familjer med barn inom NPF.
NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och de vanligaste funktionsnedsättningarna är: ADHD, Autism, ADD, AST, Tuorettes syndrom och Språkstörning. Vårt mål är att hjälpa så många som möjligt med speciella behov och därför kommer du att genomgå en internutbildning inom NPF innan du får börja ditt första uppdrag. Hos NPF Barnvakten får du ett utvecklande, glädjefyllt och otroligt givande extrajobb.
Läs mer på vår hemsida: https://www.npfbarnvakten.com/

Uppdraget:
Antal barn och ålder: 1 barn, 7år
Dagar och tider: ca 25h/v veckorna 28-31
Önskat startdatum: Omgående
Barnpassningen sker hemma hos familjen eller i närliggande park.
Plats: Björkö, Göteborgs norra skärgård.

Vi söker dig som:
Har någon form av erfarenhet med barn och gärna barn med NPF (ADHD, Autism, IF eller liknande)
Har erfarenhet av ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik
Är ansvarsfull och har ett genuint intresse för barn
Vill ha ett utvecklande och givande extrajobb
Är pedagogisk, trygg och lugn
Meriterande om du har körkort
Meriterande om du har erfarenhet av bildstöd/TAKK

Fördelar med att arbeta som barnvakt hos oss:
Du får ett flexibelt och glädjefyllt arbete
Du får en viktig och relevant merit inför framtida arbeten
Du skapar personliga relationer och kan få vänner för livet
Du får en enorm personlig utveckling

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån behov från familjen.

Sedvana arbetsuppgifter kan vara:
Hämta från förskola/skola
Hitta på aktiviteter i och utanför hemmet
Agera stöd vid utflykter
Laga enklare mat
Nattning
Aktivering, socialisering och avlastning

Är du intresserad av ett utveckla extra jobb som ger otroligt mycket tillbaka?
Mejla en beskrivning av vem du är och vad som gör dig till en trygg barnvakt hos oss.
Om du inte kan hjälpa just den här familjen så rekommenderar vi att skicka en spontanansökan som en generell tjänst hos oss då vi erbjuder barnpassning i hela Sverige.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: info@npfbarnvakten.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Björkö".

Arbetsgivare
NPF Barnvakten AB (org.nr 559444-9752), https://www.npfbarnvakten.com/
475 37  BOHUS-BJÖRKÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Björkö

Jobbnummer
10000751

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