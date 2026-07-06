Barnvakt sökes till Kallhäll, Järfälla 1 gång/vecka
NPF Barnvakten AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-06
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Om jobbet
Vi söker just nu en barnvakt till en familj i Kallhäll, Järfälla.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
NPF Barnvakten erbjuder barnpassning till familjer med barn inom NPF.
NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och de vanligaste funktionsnedsättningarna är: ADHD, Autism, ADD, AST, Tuorettes syndrom och Språkstörning. Vårt mål är att hjälpa så många som möjligt med speciella behov och därför kommer du att genomgå en internutbildning inom NPF innan du får börja ditt första uppdrag. Hos NPF Barnvakten får du ett utvecklande, glädjefyllt och otroligt givande extrajobb.
Läs mer på vår hemsida: https://www.npfbarnvakten.com/
Uppdraget:
Antal barn och ålder: 1 barn, 7år
Dagar och tider: Inledningsvis 1 gång i veckan
Önskat startdatum: Omgående
Barnpassningen sker hemma hos familjen.
Plats: Kallhäll, Järfälla
Vi söker dig som:
Har någon form av erfarenhet med barn och gärna barn med NPF (ADHD, Autism, IF eller liknande)
Har erfarenhet av ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik
Är ansvarsfull och har ett genuint intresse för barn
Vill ha ett utvecklande och givande extrajobb
Är pedagogisk, trygg och lugn
Fördelar med att arbeta som barnvakt hos oss:
Du får ett flexibelt och glädjefyllt arbete
Du får en viktig och relevant merit inför framtida arbeten
Du skapar personliga relationer och kan få vänner för livet
Du får en enorm personlig utvecklingDina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån behov från familjen men är i barnets hemmiljö.
Är du intresserad av ett utvecklande extrajobb som ger otroligt mycket tillbaka?
Mejla en beskrivning av vem du är och vad som gör dig till en trygg barnvakt hos oss.
Om du inte kan hjälpa just den här familjen så rekommenderar vi att skicka en spontanansökan som en generell tjänst hos oss då vi erbjuder barnpassning i hela Sverige.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: info@npfbarnvakten.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallhäll". Arbetsgivare NPF Barnvakten AB
(org.nr 559444-9752), https://www.npfbarnvakten.com/
176 75 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Kallhäll Jobbnummer
9993525