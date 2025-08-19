Barnvakt Nanny Tierp 3-4 ggr/v - Kollektivavtal
2025-08-19
Om Nannynu! / About Nannynu!
Vi är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag och stolta över att ha kollektivavtal och bra villkor våra alla våra anställda barnvakter.
Vi tror på att leverera barnvakter i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt/nanny. Vi ser till att du får jobba i en barnvaktsfamilj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba som barnvakt på nanny.nu. Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!
Om uppdraget / About the assignment
Familj i Tierp med ett barn, åldern 1 månad, önskar hjälp med barnpassning 3-4 gånger per vecka. Familjen önskar hjälpen på vardagar mellan kl. 09:00 och cirka 15:00.
Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag i form av barnpassning samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop barnpassningen? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!
Då barnvakt är ett extraarbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en rimlig restid till familjen (vi brukar tänka oss runt 30 minuter).
Sök jobb som barnvakt hos oss idag!
Vi erbjuder / What we offer
Börjar du jobba som barnvakt hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete med goda villkor då vi har kollektivavtal.
Du får dessutom:
Nannycertifieringskurs där du lär dig mer om barnvaktsjobbet
Kurs i barn-HLR
Försäkring till, från och under arbetet
Vi vill ha ett löneupplägg som känns bra för alla kompetensprofiler och åldrar därför öppnar vi upp för individuell lönesättning för alla som en har gymnasieexamen. För alla som fortfarande går i gymnasiet har vi en fast timlön på 132,15 - 165,19 kr/timme inkl. semesterersättning.
Ob-tillägg samt storhelgstillägg
Möjlighet till fast avtal med garanterade timmar
Möjlighet till fortsatt arbete inom koncernen
Vid anställning som barnvakt hos oss begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
