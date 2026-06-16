Barnvakt i Saltsjö-Boo 2 ggr/vecka
Solidum Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-06-16
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Barnakademin söker svensktalande barnvakt till familj i Saltsjöbaden
Om Barnakademin
Solidum Sverige AB / Barnakademin har sedan 2008 hjälpt familjer över hela Sverige med trygg och kvalitativ barnpassning. Vi erbjuder kreativ barnomsorg på svenska och är särskilt specialiserade på tvåspråkig barnpassning.
Om familjen
En trevlig familj i Saltsjöbaden söker en barnvakt som kan hjälpa till med hämtning och barnpassning för deras två pojkar, 3 och 7 år gamla, med start i slutet av augusti 2026.
Hjälp behövs 2–3 eftermiddagar per vecka samt ibland någon kväll på helgen.
Vi söker dig som:
Är student eller söker ett meningsfullt deltidsarbete
Tycker om att arbeta med barn
Är ansvarsfull, initiativrik och social
Kan arbeta minst två eftermiddag i veckan
Talar flytande svenska
Söker ett långsiktigt uppdrag (minst fram till sommaren 2027)
Om uppdraget
Plats: Saltsjöbaden / Orminge
Två barn: 3 och 7 år
Start: Slutet av augusti 2026
Omfattning: 2–3 eftermiddagar per vecka
Arbetstid: cirka kl. 15.00–18.00
Möjlighet att anpassa dagarna efter ditt schema
Även om detta uppdrag inte passar dina tider är du välkommen att ansöka – vi har många familjer med olika behov.
Vi erbjuder
Ett flexibelt deltidsarbete på 3–10 timmar per vecka
Möjlighet att kombinera flera familjeuppdrag
Konkurrenskraftig lön
Skriftliga referenser efter avslutat uppdrag
Stöd från vårt erfarna kontorsteam
Långsiktighet
Vi värdesätter långsiktiga relationer mellan familjer och barnvakter och söker därför personer som kan engagera sig i uppdraget under minst 6–12 månader.
Ansök idag!
Känner du att detta låter som ett uppdrag för dig? Skicka gärna in din ansökan på svenska eller engelska. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till Barnakademin! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Solidum Sverige AB
(org.nr 559007-2590), https://barnvaktistockholm.se/jobba_som_barnvakt
132 39 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barnakademin Jobbnummer
9966443