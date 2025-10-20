Barnvakt för två små barn, långvarigt & regelbundet deltids-uppdrag
RAD Partner Sweden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
En trygg, lekfull och pålitlig person som kan ta god hand om familjens två små barn några eftermiddagar i veckan samt varje söndag sökes för deltidstjänst hos familj i centrala Göteborg.
Fasta tider som förläggs enligt överenskommelse: 2-4 eftermiddagar i veckan samt 5 timmar varje helg. Ca 15-20 tim/vecka.
Barn: 1 år (hemma) och 3 år (går i förskola, ibland hemma).
Plats: Göteborg centrum.
En person med erfarenhet av små barn, som är lugn, ansvarsfull och kan vara kvar en längre period sökes.
Arbetsuppgifter: barnomsorg och en mycket liten del lättare hushållsarbete förekommer också (laga mat, slänga sopor och liknande).
Ersättning enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Skicka CV och personligt brev där du berättar lite om dig själv, din erfarenhet och när du kan börja. Ange även löneanspråk.
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart du kan.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: johanna@maiatalent.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RAD Partner Sweden AB
(org.nr 559530-9443) Jobbnummer
9565951