Barnvakt / barnpassning myNanny Staffanstorp, 1-2 gånger/vecka
Ycla AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Staffanstorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Staffanstorp
2025-10-24
Få ett flexibelt och barnsligt roligt extrajobb
På myNanny kan du göra skillnad för familjer samtidigt som du får ett barnsligt roligt och flexibelt extrajobb. Vi är ett av Sveriges ledande barnpassningsföretag, vilket innebär att du kan förvänta dig mycket av oss - allt från bra lönevillkor till professionellt bemötande, utbildning, försäkring och personlig support.
Ansök till jobbet som barnvakt på myNanny här: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
Så funkar jobbet som barnvakt
Att jobba som nanny är både roligt och flexibelt, du väljer själv vilka uppdrag du vill ha och när du ska jobba. Som barnvakt hjälper du en eller flera familjer i ditt område med att passa deras barn. Det kan innebära allt från hämtning på förskola/skola och en rolig stund i lekparken till att äta mellanmål eller nattning. Det viktigaste är att det är roligt och tryggt för både barnen, föräldrarna och dig!
Mer om familjen
Under din intervju kommer du får mer information om just denna familj, men här är några bra saker att veta:
Antal barn: 1
Ålder: 6 år
Dagar i veckan de önskar hjälp: 1-2 gånger i veckan
Tider: Oftast hämtning från förskola och ibland även på kvällar samt helger (varje pass är alltid minst 3 timmar)
Extrajobbet passar perfekt för dig som:
Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
Har erfarenhet av att ha passat ett eller flera barn (0 - 6 år) självständigt
Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger som nanny
Detta erbjuder vi dig som barnvakt på myNanny:
Konkurrenskraftig lön med tydlig lönetrappa
Du är alltid försäkrad under barnpassningen
Flexibelt extrajobb med en familj som passar just dig och din vardag
Följa och vara delaktig i ett barns utveckling
Utbildning i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen
Introduktionsutbildning av oss på myNanny
Kontinuerligt stöd från din personliga kontaktperson på myNanny
Viktiga och relevanta meriter till ditt CV
Ansök till jobbet på 3-4 min
Du ansöker till jobbet som barnvakt snabbt och enkelt här: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
Ansökan tar endast några minuter och du blir sedan kallad till intervju för jobbet som nanny på myNanny.
Läs mer om hur det är att jobba som barnvakt på myNanny på vår hemsida: https://my-nanny.se/barnvakt
