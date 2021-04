Barnundersköterska till BB, Förlossningen och Gynekologiska avde - Region Kronoberg, Sjukhusvård - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö

Region Kronoberg, Sjukhusvård / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö2021-04-12I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Denna annons vänder sig till dig som är barnundersköterska och som söker ett arbete med variation!Vi erbjuder dig ett arbete där du delar din arbetstid mellan gravida och förlösta kvinnor och nyfödda barn på BB, förlossningsavdelningen samt kvinnosjukvårdens gynekologiska avdelning.Inom Kvinnokliniken är vi cirka 250 medarbetare. Förutom en integrerad BB/förlossning/gynekologiavdelning finns bland annat ett flertal barnmorskemottagningar runt om i länet. En vanlig dag förlöser vi 6 kvinnor på Centrallasarettet i Växjö, vilket resulterar i cirka 2 300 förlossningar per år. Vi jobbar i nära samarbete med bland annat neonatalavdelningen.2021-04-12Som barnundersköterska på BB arbetar du, tillsammans med sjuksköterska och barnmorska, med oförlösta/ förlösta mammor, partner och deras barn. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnad och stöd före och efter förlossningen samt förbereda inför utskrivning till hemmet.Inom gynekologienheten arbetar du med allmänna och specifika undersköterskeuppgifter inom området gynekologi/obstetrik, förberedelse av planerade och akuta operationer, omvårdnad samt ta emot patienter akut under jourtid. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskorna på avdelningen.Som barnundersköterska på förlossningen arbetar du med varierande arbetsuppgifter i nära samarbete med barnmorska. Du är med i omhändertagandet av den gravida kvinnan, före, under och efter förlossning samt vård av den nyblivna familjenDu är utbildad barnundersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Det mycket viktigt med samarbetsförmåga och att du har ett positivt, empatiskt och professionellt förhållningssätt med fokus på patientens behov. Genom dina personliga egenskaper bidrar du till god arbetsmiljö.Det är viktigt att du trivs med varierande arbetsuppgifter i tvärprofessionella team. Naturligtvis har du genuint intresse av vår intressanta verksamhet också!ÖVRIGTBifoga endast betyg, intyg och eventuell legitimation som är relevanta för aktuell tjänst.Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Vi tillämpar löpande rekrytering på denna tjänst.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Offentliga jobbs telefonsupport på tel 0771-693 693Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Du arbetar både dag som natt Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-05-01 Tillträde kan även ske enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-04-30Region Kronoberg, Sjukhusvård5685380