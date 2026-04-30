Barnspecialistundersköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Vi jobbar med familjecentrerad vård för barn 0-18 år inom alla professioner. Vi är en bra arbetsgrupp bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, lekterapi, kuratorer med flera där vi jobbar utifrån teamarbete. Där alla är delaktiga i vården kring barnen. Som undersköterska på vår avdelning är du en del i ett team, där vi tillsammans jobbar för god omvårdnad och familjecentrerad vård. Inskolning sker i dialog efter dina behov och din tillgänglighet.
Vi söker nu en barnspecialistundersköterska till Barn- och ungdomsmedicin i Sundsvall. Tjänsterna avser vikariat, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse till och med 2027-02-21.
ArbetsuppgifterAvdelningsarbete
Familjecentrerad omvårdnad av det sjuka barnet
Kunskap om den tekniska utrustning som vi använder oss av, iordningställa, använda och rengöra.
Provtagning
Observationer
Ronder och rapportering
Arbetet innebär obekväma arbetstider.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad barnspecialistundersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar tidigare arbetslivserfarenhet av avdelningsvård på sjukhus
Har tidigare arbetat med barn och ungdomar
Har erfarenhet av att arbeta med patienter som har trakeostomi
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
https://www.rvn.se
Storgatan 1
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Sjögren johanna.sjogren@rvn.se +4660135276
