Barnsköterskor till Akutmottagning barn och ungdom i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska eller barnsköterska med intresse för barn- och akutsjukvård? Letar du efter din nästa utmaning där du får utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Akutmottagning barn och ungdom i Lund!
Inom verksamhetsområde (VO) barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) erbjuder vi vård åt barn och ungdomar i både Lund och Malmö. Vi har mottagningar, vårdavdelningar och akutmottagningar på båda orterna.
På barnakutmottagningen möter vi barn som kommer in akut med sjukdomar eller i samband med olyckshändelser. Här vårdar vi barn och unga upp till 18 år som är i behov av akutsjukvård. Vi tar emot barn inom allmän medicin och barn med kirurgiska tillstånd upp till 15 år. På jourtid tar vi även emot barn med besvär från öron-, näsa- och halsregionen. Vi har en enhetsansvarig sjuksköterska som arbetar dagtid och finns tillgänglig som ett erfaret stöd för såväl våra nyanställda som etablerade kollegor. Vi har två funktionssjuksköterskor och en funktionsbarnsköterska, de arbetar 50 procent i vården och 50 procent med mentorskap och introduktion samt utveckling av vår enhet.
Är du nyfiken på vår verksamhet? Du som intresserad är varmt välkommen att hospitera på vår avdelning. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är en drivande och engagerad undersköterska alternativt barnsköterska som vill vara med och utveckla akutsjukvård för barn tillsammans med oss.
Du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en barnakutmottagning, såsom omvårdnad, provtagning, omhändertagande och behandling av akut sjuka barn. Introduktionen innehåller även utbildningar i patientnära analyser, grundläggande pediatrik, akutövningar, medicinsk teknik samt vårt triageringsverktyg RETTS.
Vi har fem veckors introduktionstid, men din introduktion är individuell och anpassas givetvis efter dina tidigare erfarenheter. Som nyanställd har du alltid stöd av en erfaren kollega. Du får också minst en handledare, som har lång erfarenhet av att arbeta inom barn- och akutsjukvård, under din introduktionstid och även därefter beroende på dina önskemål och behov.
I din roll som undersköterska/barnsköterska på barnakutmottagningen består dina arbetsuppgifter av omvårdnad samt behandling av det akut sjuka barnet. Hos oss möts du av ett omväxlande och stimulerande arbete i en god arbetsmiljö som ställer krav på flexibilitet och samarbete.
Vi erbjuder ett TimeCare-schema vilket innebär att hos oss arbetar du 37 timmar i veckan och du anställs på kombinerad dag- och nattjänstgöring, där du arbetar två helger på fem veckor. Vi har inplanerade korta utbildningar/föreläsningar flera dagar i veckan samt akutövningar. Dessutom har vi fyra utbildningsdagar per år och medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård eller dig som är utbildad barnsköterska. Därtill har du goda kunskaper i svenska språket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska och/eller barnsköterska och gärna inom barnsjukvård. Erfarenhet av att arbeta på barnakutmottagning är en merit.
Din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat och som person är du trygg i din yrkesroll och har lätt för att anpassa dig efter de föränderliga omständigheter som arbete på akutmottagning innebär. Du känner dig trygg i dina prioriteringar och har alltid patienten i fokus även när tempot stundtals är högt. Vi värderar högt att du är engagerad och har ett intresse för barnsjukvård.
Eftersom vi arbetar nära i team är en god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och ett genuint intresse för barn och deras familjer något som är viktigt. Vi värdesätter att du som person är engagerad och flexibel, samt mycket noggrann och stresstålig i ditt arbete. Vi är måna om att hitta rätt person till vår arbetsgrupp och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser därför att du alltid strävar efter att nå ett gott samarbete och bemöter kollegor och familjer utifrån Region Skånes värdegrund: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
