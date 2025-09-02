Barnskötare- Resurs Hagvidson Ullstorps Förskola Kungälv
2025-09-02
Förskolan startade sin verksamhet i augusti 2018 och ligger i fina lokaler i natursköna Ullstorp. Hos oss finns ungefär 75 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på fyra avdelningar; två avdelningar med barn 3-5 år samt två småbarnsavdelningar 1-3 . Vi har vår egen kock och all mat lagas från grunden hos oss på förskolan.
Vår pedagogiska idé bygger på övertygelsen att varje barn är en unik individ med en inneboende nyfikenhet och potential. Genom att skapa en miljö präglad av trygghet och glädje lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Vi ser förskolan som en levande, dynamisk plats där barnen aktivt deltar i sin egen utveckling, omgivna av engagerade vuxna som stödjer och utmanar dem.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med något eller några års erfarenhet inom förskolans verksamhet. Du är väl insatt i förskolans uppdrag och inser värdet med en god dokumenterad verksamhet men det viktigaste är att du är nyfiken med en vilja att lära och utvecklas tillsammans med barn och pedagoger. Vi ser att du är självständig och kan ta egna initiativ samtidigt som du är social och värdesätter styrkan i att arbeta i grupp. Genom att vara en trygg, engagerad och lyhörd pedagog med stor ödmjukhet skapar du goda möten med barn och vårdnadshavare och arbetar aktivt för att göra dem delaktiga i verksamheten. Har du kunskap av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, då främst inom autismspektrumet är detta meriterande. Du kommer att ingå i ett arbetslag om fyra pedagoger och arbeta som resurs i gruppen med huvudansvar för ett av våra barn.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Om du vill veta mer om oss och tjänsten kontakta rektor Emelie Olsson på mail emelie.olsson@hagvidson.se
eller på mobil 0723-106636.
Intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan redan idag till emelie.olsson@hagvidson.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: emelie.olsson@hagvidson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Ullstorpsvägen 6 (visa karta
442 44 KUNGÄLV Arbetsplats
Hagvidson Ullstorp Jobbnummer
9488867