Barnskötare/vikarie sökes till familjedaghem i Runsten, Haninge
Familjedaghem Runstens Småfolk AB / Barnskötarjobb / Haninge Visa alla barnskötarjobb i Haninge
2026-08-05
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Körkort och tillgång till egen bil (obligatoriskt då kollektivtrafik saknas)
Vi söker en engagerad och ansvarsfull barnskötare som kan arbeta som vikarie i vårt familjedaghem i natursköna Runsten, Haninge.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Tjänsten innebär att vid behov arbeta som vikarie i vårt familjedaghem. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och ansvarar för att verksamheten fungerar som vanligt under dagen. Arbetet innefattar att ta hand om barnen, skapa en trygg och stimulerande miljö samt delta i lek, rutiner och aktiviteter både inomhus och utomhus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med barn (meriterande men inget krav)
Är trygg, ansvarstagande och flexibel
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande
Kan samarbeta och ta egna initiativKvalifikationer
Körkort och tillgång till egen bil (obligatoriskt då kollektivtrafik saknas)
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: Runstenssmafolk@hotmail.com Arbetsgivare Familjedaghem Runstens Småfolk AB
(org.nr 559246-2054)
Runstens Byväg 19 (visa karta
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147 91 GRÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022416