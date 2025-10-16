Barnskötare, Trönningebjärsvägens förskola
2025-10-16
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
En plats där visionen blir till verklighet är Trönningebjärsvägens förskola där barnets perspektiv alltid är utgångspunkten. Vi tror på en undervisning som sker både inne och ute, där hållbarhet är en självklarhet och där språkutveckling genomsyrar hela dagen. Nu söker vi dig som vill bidra till en verksamhet där trygghet, glädje och förståelse är grunden och där olikheter ses som en tillgång.
Vi arbetar utifrån en helhetsidé där barnet alltid står i centrum. Här möts du av engagerade kollegor som tar tillvara varandras kompetenser och intressen för att skapa en mångfacetterad och inspirerande miljö. Vi fångar barnens behov, tankar och idéer, och stärker deras tilltro till den egna förmågan.
Normkreativitet är en självklar del av vårt arbete. Vi utmanar begränsande normer och skapar en inkluderande miljö där alla barn får vara sig själva. Hos oss används könsneutrala termer, vi väljer böcker som speglar olika livserfarenheter och anpassar undervisningen efter varje barns förutsättningar.
Utemiljön är en dynamisk och stimulerande lärmiljö där barnen får utforska, samspela och utvecklas. Våra pedagoger är närvarande och deltar som medforskare i barnens aktiviteter, vilket skapar en engagerande och lustfylld undervisning.
Hållbar utveckling är inte bara ett mål, utan en livsstil hos oss. Vi lär barnen att ta hand om sina saker, återanvända och reparera, och samtalar om hur våra val påverkar miljön och samhället. Genom små vardagliga handlingar formar vi framtidens medvetna medborgare.
Vi arbetar aktivt med SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt). Språket är centralt i all undervisning och vi använder metoder som bildstöd och tecken som stöd för att stärka barns kommunikationsförmåga.
Vill du vara med och forma framtiden - på riktigt?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, särskilt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Du kommer ingå i ett ordinarie arbetslag och delta i alla förekommande sammanhang där. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Planera och genomföra undervisning som tar hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar.
• Arbeta självständigt med en mindre barngrupp, där du har ett helhetsansvar för den dagliga verksamheten.
• Använda TAKK i det dagliga arbetet för att stötta barns språkutveckling och kommunikation.Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning, Barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete med barn med NPF, med förståelse för deras unika behov och utmaningar.
• Goda kunskaper i TAKK och vana att använda detta i arbetet med barn.
• Förmåga att planera och genomföra undervisning samt arbeta självständigt med ansvar för en barngrupp.
• Erfarenhet av att arbeta i nära samverkan med vårdnadshavare.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
