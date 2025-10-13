Barnskötare timvikarie till Rensättra förskola i Saltsjö-Boo
Barnskötarjobb
2025-10-13
Rensättra förskola ligger i ett naturskönt villaområde i Saltsjö-Boo. Vår förskola består av fyra avdelningar i två husflyglar, med grupper för yngre (1-3 år) och äldre barn (3-5 år). Förskolan är omgiven av skog och har en härlig gård som vi använder flitigt i vår pedagogik.
Vi arbetar utifrån en utforskande pedagogik inspirerad av Reggio Emilia med fokus på genusmedvetenhet, delaktighet och lärande för både barn och vuxna. Rensättra är en del av Vi som Växer, en förskoleverksamhet som värnar om engagemang, kvalitet och arbetsglädje.
Vi söker engagerade timvikarier som kan hoppa in vid kortare frånvaro, sjukdom eller planerad ledighet hos ordinarie personal. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en trygg och inspirerande miljö för barnen de dagar du vikarierar.
Arbetstiderna varierar beroende på behov - dagtid måndag till fredag. Vi erbjuder ett gott mottagande och ser till att du får den introduktion du behöver för att känna dig trygg i rollen.
Vi söker dig som:
Vill arbeta med barn i förskoleålder
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att hoppa in på olika avdelningar i förskolan
Har ett varmt och professionellt bemötande mot både barn, kollegor och vårdnadshavare
Vill bidra till ett positivt klimat och ett lärande i vardagen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: asa@visomvaxer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".
(org.nr 556460-7264)
Trollsjövägen 7 (visa karta
)
132 46 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
Vi som Växer AB/Förskolan Sunnebo Kontakt
Åsa Olsson asa@visomvaxer.se 0722119333 Jobbnummer
9553416