Barnskötare/Timvikarie sökes till förskola i Lindholmen, Vallentuna
2025-12-01
Vi söker en barnskötarvikarie som kan täcka upp vid frånvaro av ordinarie personal oftast med kort varsel. Vår förskola ligger i naturnära Lindholmen, ca 6 km norr om Vallentuna centrum. Är du engagerad, positiv och intresserad av att jobba som barnskötare? Då är du den vi söker!
Om dig:
Du är en trevlig och varm person som finner glädje i att arbeta med och för barnen och bidrar till barnens utveckling.
Du är en person som inte har svårt för att arbeta med många olika och varierande uppgifter.
Du är ansvarstagande och lekfull.
Vi söker dig som med både god framförhållning men även med kort varsel vara med och bidra till barnens utveckling.
Om Tripp Trapp Trull (TTT):
TTT är en liten och genuin förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I ett föräldrakooperativ driver och utvecklar personalen tillsammans med föräldrar och barn verksamheten i önskad riktning.
Förskolan ligger i ett friliggande hus med en stor och mysig gård och har haft verksamhet sedan 1990. Här har barnen stora möjligheter till lek och pedagogiskt lärande. Förskolan ligger naturnära med skogen ett stenkast bort.
Det finns 21 barnplatser för åldrarna 1-5 år. Personalgruppen består av 4 personer. Hos oss arbetar rektor till stor del i barngrupp tillsammans med övrig personal.
Vår verksamhet:
All verksamhet på förskolan har sin grund i läroplanen och bedrivs ofta i små grupper.
Vi arbetar teaminriktat med naturkunskap, hållbar utveckling, miljöarbete och kreativt skapande.
Vi gör många kulturella utflykter, t.ex. besök på teatrar och muséer.
Språk, rörelse och gymnastik är viktiga inslag i vår verksamhet som genomsyras av värme och engagemang hos såväl personal som föräldrar.
Rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Skicka CV och personligt brev till ansokning@t-t-t.se
Vi ser fram emot att få din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: ansokning@t-t-t.se Arbetsgivare Föräldrakooperativet Lindholmen Ekonomisk Fören.
Lindholmsvägen (visa karta
)
186 94 VALLENTUNA Arbetsplats
Lindholmen Ek Fören, Föräldrakooperativet Jobbnummer
9623676