Barnskötare tillsvidareanställning Aurora förskola.
2025-11-06
Barnskötare till Aurora förskola - där natur, nyfikenhet och gemenskap möts! Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning av verksamheten
Aurora förskola öppnade våren 2019 och ligger vackert belägen på mellanområdet i Gällivare, granne med Tallbacka förskola. Här finns fyra avdelningar omgivna av inspirerande skog och natur som vi använder som en självklar del av barnens lärande.
Mitt i huset finns vårt torg - en levande mötesplats där barn från hela förskolan möts för lek, skapande och utforskande. Förskolan är byggd för samspel och delaktighet, med åldersindelade grupper (1-3 år och 3-5 år) och en stor gård som inbjuder till rörelse, naturupplevelser och upptäckarglädje året runt.
Vi söker nu en aktiv och engagerad barnskötare som vill vara med och utveckla vår förskola - där barn och pedagoger lär, trivs och växer tillsammans.
Arbetsuppgifter - Om uppdraget
Som barnskötare på Aurora blir du en viktig del av ett arbetslag som arbetar tätt ihop över avdelningarna. Tillsammans utvecklar vi inspirerande lärmiljöer där barnens inflytande, nyfikenhet och kreativitet står i centrum. Du kommer att arbeta på en avdelning med barn i 3-5 års åldern.
Du deltar i planering, reflektion och det systematiska kvalitetsarbetet och bidrar till att skapa en trygg och lärande miljö där varje barn får utmanas, utforska och lyckas.
Vi arbetar utforskande och medforskande - där barnens frågor och intressen får styra vägen framåt. Kollegialt lärande, glädje och gemenskap är viktiga delar av vår vardag.
Kvalifikation - Vem är du?
Vi söker dig som:
• har barnskötarutbildning eller annan likvärdig erfarenhet från förskola.
• är positiv, nyfiken och trygg i din yrkesroll
• ser barnen som kompetenta och har tilltro till deras förmåga
• tar initiativ och ansvar, och trivs med att samarbeta i ett engagerat team
• använder eller vill lära dig mer om digitala verktyg och pedagogisk dokumentation
• är väl förtrogen med förskolans styrdokument (Lpfö 18)
• värdesätter goda relationer till barn, kollegor och vårdnadshavare
Kunskaper i samiska, meänkieli eller finska är meriterande då Gällivare kommun är förvaltningskommun för dessa språk. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du vara med och forma en förskola som låter barnens nyfikenhet växa - i samspel med naturen och med varma, engagerade kollegor?
Välkommen med din ansökan till Aurora förskola i Gällivare kommun! Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig: (kom-ihåg att det kan vara olika för olika tjänster, läs nedan)
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling Anställningstyp/arbetstider
Heltid 100% Tillsvidaretjänst under förutsättning att erforderliga beslut tas. Ersättning
Månadslön - Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Tillträde: Snarast, 2025-12-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2025-11-23 Anställning sker löpande så vänta inte med ansökan.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.
Upplysningar
Eva Hedlund Rektor Aurora förskola 0970-818972 eva.hedlund@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
Eva Hedlund Eva.Hedlund@gallivare.se 0970-818972 Jobbnummer
9591505