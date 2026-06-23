Barnskötare, Tillsvidare Anställning 100% på Äventyrets förskola i Valsätra
C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2026-06-23
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Barnskötare
Om arbetet
C Företaget Barnomsorg/ABC Barnomsorg AB söker utbildad barnskötare med några års erfarenhet till Äventyrets förskola i Uppsala. Äventyrets förskola ligger i Valsätra, Lievägen 1 och har platser för 43 barn i ålders indelade grupper. Förskolan erbjuder ett lekfullt lärande där alla barn får känna att de lyckas. Vi utgår ifrån Läroplanen för förskolan och planerar utifrån barnens intressen, behov och erfarenheter.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänligen lämna in din ansökan till: ansokan@cforetaget.se
, barnskötarePubliceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Som person ser vi att du är flexibel, positiv och nyfiken i ditt arbetssätt. Du har viljan att fortsätta lära och utvecklas i din yrkesroll. Du ser möjligheter istället för begränsningar. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater.Arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare där ni tillsammans kompletterar och inspirerar varandra. Gemensamt planerar, genomför och reflekterar ni över verksamheten. Du arbetar aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande utbildning där barnet står i centrum. Du ska vara väl insatt i förskolans läroplan och du kommer att arbeta efter våra styrdokument, vår värdegrund och vår likabehandlingsplan. I samråd med dina kollegor har du förmågan att anpassa och prioritera ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och barnens bästa.
Att arbeta inom C Företaget/ABC Barnomsorg innebär att vara delaktig och nära i olika besluts fattanden. Du har möjlighet att utforma och utveckla utbildningen på förskolan ihop med dina kollegor. Vi har arbetskläder (ytterkläder) samt friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% eller efter överenskommelse med inledande provanställning de första 6 månaderna. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Låter detta intressant och du tror att du är den person vi söker, välkommen att skicka in din ansökan innehållande CV och personligt brev till: ansokan@cforetaget.se
. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden
Viktig information till sökande
För att vara aktuell för tjänsten krävs avslutad barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Om du inte uppfyller detta krav ber vi dig att inte söka tjänsten.
Vi ser gärna att du som söker har för avsikt att arbeta hos oss om du erbjuds tjänsten. Om du söker inom ramen för Arbetsförmedlingens aktivitetskrav men inte har möjlighet eller avsikt att arbeta på orten, ber vi dig vänligen att avstå från att söka.
Om du ändå väljer att skicka in en ansökan utan att uppfylla ovanstående krav, vänligen ange detta tydligt i ämnesraden eller i början av ditt mejl. Detta underlättar vår hantering av inkomna ansökningar och gör att vi kan fokusera på de kandidater som uppfyller tjänstens kvalifikationer.
Frågor
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta rektor Ulrica Strömberg, ulrica.stromberg@cforetaget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: ansokan@cforetaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Äventyrets förskola". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare C Företaget Barnomsorg Bull ekonomisk förening
, http://cforetaget.se
Lievägen 1 (visa karta
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756 56 UPPSALA Arbetsplats
Äventyrets Förskola Jobbnummer
9974983