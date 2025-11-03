Barnskötare till Villa Villekullas förskola
2025-11-03
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?

Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Välkommen att söka som barnskötare på Villa Villekulla förskola i Bor.
Förskola består av 4 avdelningar. Två avdelning för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Förskolan har ett nära samarbete med varandra där alla barn är allas barn. Vi samarbetar även i området mellan våra förskolor. Förskolan har erhållit utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" där verksamheten arbetar med hållbarhet i både lärande och för miljön.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du utifrån läroplanens uppdrag tillsammans med förskollärare. Du tillsammans med arbetslaget jobbar aktivt och systematiskt med pedagogisk planering, observation, dokumentation, reflektion, uppföljning och analys. Tillsammans med förskollärare skapar du en god grund för barns utveckling och lärande utifrån en stimulerande och kreativ lärmiljö. I arbetet med barnen kommer du att ha tillgång till olika interaktiva verktyg för att uppnå målen i läroplanen. Arbetssättet utgår ifrån att du tillsammans med barnen är en glad, nära, medforskande pedagog. Du ska ha ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare och kollegor. Kvalifikationer
Vi söker dig med barnskötarutbildning och god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag, samt kompetens för att arbeta med digitala verktyg för att kunna dokumentera.
Du har ett pedagogiskt synsätt som förenar professionell omsorg, utbildning och undervisning. Ditt medarbetarskap utgår ifrån läroplanens och kommunens värdegrund där Du jobbar med människan i fokus, utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan.
Du har positiv inställning och är lösningsfokuserad där du har förmågan att ställa om och möta vardagen på andra sätt än vad som kanske från början var planerat.
Vi vill att du bifogar ett personligt brev och cv där du även presenterar dig själv och berättar om dina tankar kring ditt arbetssätt och din bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot Din ansökan!Anställningsvillkor
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
