Barnskötare till utegrupp i Hammarby sjöstad - visstid
2025-08-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Arbetsplatsbeskrivning
Din arbetsplats blir inom Förskoleområde 2, Västra sjöstadens förskolor, förskolan Godsvagnen.
Förskolorna i område 2 har direkt närhet till stad, natur och kultur som också blir en naturlig och inkluderad del i vår utbildning och undervisning.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu barnskötare till vår utegrupp som är ute ca 4 heldagar/veckan.
Tillsammans med kollegor och ledning på förskolan tar du en aktiv del i att skapa trygghet, samhörighet och ett gott klimat för både barn och anställda.
Rollen som barnskötare innebär att du samarbetar med dina kollegor och arbetar för alla barns utveckling och lärande under ledning av förskollärare. Varje vecka avsätts tid för gemensam planering och utvärdering i arbetslaget. Du är väl insatt i förskolans styrdokument och kan omsätta innehållet i praktiken. Som barnskötare hos oss bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och utbildningen bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av det pedagogiska arbetet. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Kvalifikationer
Du har barnskötarutbildning och praktisk erfarenhet av pedagogisk verksamhet.
Du som söker tjänsten är engagerad och genuint intresserad av att arbeta i utegrupp med barn, är en god förebild och du är van att arbeta i team. En viktig personlig egenskap är att ha god samarbetsförmåga, du har lätt för att skapa goda relationer med såväl barn, kollegor och vårdnadshavare och du har ett förhållningssätt som är inkluderande. Du har kunskap om normmedvetet förhållningssätt, barns rätt och du kan självständigt genomföra planerad undervisning i barngrupp.
Kunskap och tidigare erfarenhet om Stockholm stads skolplattform, Tempus, PoB och digitala verktyg i undervisningssyfte är även det meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Övrig information
Förskolornas ramtider är 6.30-18.30. Arbetstiden är schemalagd och du behöver kunna arbeta med alla åldersgrupper, det vill säga från 1-5 år. Stor del av den dagliga undervisningen med barnen sker utomhus, oavsett väder och årstid.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, FO2, Godsvagnen Kontakt
Suzana Banjac 08-50812495 Jobbnummer
9480775