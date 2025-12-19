Barnskötare till Tuppens förskola
Har du tilltro till barnens förmåga och kompetens? Är du en engagerad barnskötare som delar vår vision? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Tuppen är en förskola med fem avdelningar mitt i stadsdelen Nordantill i Norrköping, som ligger i anslutning till flera parker, strömmen, museum och bibliotek.
Tuppens förskola är en mångkulturell förskola som ingår i en enhet av fyra förskolor. Barnens bästa är alltid i fokus och vår utbildning präglas av utveckling, glädje, engagemang och lekfullhet.
Vår undervisning utgår från läroplanens mål och syftar till fördjupad kunskap hos det enskilda barnet.
För oss är det viktigt att hela dagen genomsyras av undervisning både spontan och planerad. Våra undervisningsaktiviteter sker inomhus och utomhus i tillgängliga lärmiljöer.
Vi är inspirerade av ett undersökande arbetssätt och har tilltro till barnens förmåga och kompetens. Detta gör vi genom att tillsammans med barnen lyssna, dokumentera och reflektera över deras lärande.
Här följer vi barnens progression och lägger grunden för ett livslångt lärande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Nu söker vi en barnskötare på ett vikariat! Vikariatet är på en äldrebarnsavdelning med barn i åldern 2-6 år. Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag där ni tillsammans medverkar och genomför den pedagogiska utbildningen utifrån styrdokument mot uppställda mål.
Du dokumenterar, följer upp, utvärderar samt verkar för att alla barn har lika stort inflytande och utrymme på förskolan.
Du utformar utbildningen efter barnens förutsättningar och behov samt är delaktig i att skapa pedagogiska lärmiljöer inom/utomhus.
Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, vårdnadshavare och kollegor.
Vi använder oss av kollegialt samarbete mellan våra enheter. Utveckling tillsammans är en viktig pusselbit i vår organisation.
En förutsättning är att du kan arbeta på förskolans alla öppettider. I ditt schema kan det finnas både öppningar och stängningar av förskolan.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete i förskola. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och styrdokument.
För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper i att själv leda barngruppen i aktiviteter.
Du har även kunskaper i att själv ansvara för introduktionssamtal, utvecklingssamtal samt förmedla information till vårdnadshavare på diverse möten.
Som person har du en pedagogisk insikt där du anpassar undervisning och bemötande utifrån individ och situation. Du är flexibel och har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer.
Du har en tvärkulturell medvetenhet och förståelse för hur kultur och bakgrund påverkar attityder och beteenden.
Som person är du trygg och stabil med god självkännedom. Du har ett lyhört och positivt sätt som gör att du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer till såväl barn och vårdnadshavare som kollegor.
Då du förväntas dokumentera och kommunicera i skrift till vårdnadshavare samt externa aktörer, ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du är även skicklig i att anpassa din kommunikation utefter den du möter. Du har en god digital kompetens.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 2 februari till 31 juli
Tillträdesdatum: 2 februari eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 5 januari, intervjuer sker löpande
Kontakt: Rektor Aina Andersson, 011-15 79 73, aina.andersson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
