Barnskötare till Treälvens förskola i Lit
2026-04-13
Välkommen till Treälvens förskola i Lit! Nu söker vi barnskötare. Det är vistidsanställning ca 6 månader, 50-100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Gillar du att jobba med barn och är en hejare på att skapa trygghet och glädje? Drömmer du om att bli en del av ett team som brinner för att göra skillnad och skapa en inspirerande utbildning för våra minsta invånare? Treälvens förskola söker nu en engagerad och kunnig kollega som kan bidra till en positiv utveckling för våra barn!
På Treälvens förskola går det ca 125 barn uppdelade på sju avdelningar, åldersblandade grupper med barn i åldrarna 1-6 år. Vår förskola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnets bästa i fokus. Vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som barnskötare arbetar du för att främja barnens utveckling och lärande. Tillsammans med kollegorna i verksamheten är du med och skapar en trygg och pedagogisk miljö för barnen. Du kommer vara med i den pedagogiska planeringen och utvecklingsarbetet enligt läroplanen. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus.
Vanliga arbetsuppgifter
Främja barnens utveckling och medverka i undervisningen.
Leda och delta i olika aktiviteter.
Ansvar att samarbeta och kommunicera med vårdnadshavare.
Delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Delta i dokumentation av det pedagogiska arbetet.
Kvalifikationer
Du är utbildad barnskötare eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn.
Du har god kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Du har ett stort intresse för pedagogiska utmaningar och vågar utmana dig själv och dina kollegor till tankar om utveckling.
Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet.
Vi söker dig!
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och har en vilja att utvecklas tillsammans med övriga i arbetslagen. Du är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer och behov i verksamheten. Du tycker samarbete är viktigt och kan skapa goda relationer med kollegor, barn och vårdnadshavare. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter med ett professionellt förhållningssätt. Du har förståelse för att alla människor har olika förutsättningar för lärande och att alla tar till sig kunskap på olika sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-121652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Sörevägen 8 (visa karta
)
836 31 LIT Kontakt
Emelie Edberg emelie.edberg@ostersund.se Jobbnummer
9851964