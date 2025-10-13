Barnskötare till topprankad I Ur och Skur-förskola
Föräldrakooperativet Havskatten, Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-13
En kär kollega till oss går i pension efter 13 år på Havskatten och därför söker vi en ny medarbetare till vårt härliga team!
Heltidstjänst (100%), start 7 januari 2026.
Föräldrakooperativet Havskatten är en I Ur och Skur-förskola i Bromma som startades 2005. Vår förskola ligger i natursköna Johannelund i Traneberg/Bromma med ängar, skog och vatten runt knuten, granne med en fin koloniträdgård. Denna härliga utomhusmiljö är en idealisk plats för I Ur och Skur-verksamhet.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom förskola och det är meriterande om du har arbetat inom I Ur och Skur-verksamhet eller på annat vis med utomhuspedagogik. Har du dessutom erfarenhet av att jobba med barn med speciella behov så är det välkommet. Vi söker dig som är positiv, engagerad, barnkär, idérik, drivande och älskar att vara ute.
Idag har vi 35 barn, åtta pedagoger, en kock och en rektor.
Den höga personaltätheten och kompetensen avspeglas i en verksamhet av hög kvalitet. Kompetensutveckling för våra anställda är prioriterat och löneförmåner i form av arbetskläder, hög friskvårdspeng, bra arbetstidsschema och fria pedagogiska måltider. Vi har fem planeringsdagar per läsår.
På vår förskola prioriterar vi, förutom lärande i utemiljö, kompetens och kontinuitet hos personalen, samt hälsosam och vällagad mat. På förskolan Havskatten arbetar en engagerad och nöjd personal som med mycket skratt och gemenskap har roligt på dagarna. Personalvården är välutvecklad med kickoffer, utbildningar och en närvarande rektor som deltar i barngrupperna och håller en nära kontakt med sina kollegor. Stor vikt ligger vid lyhördhet och samarbete. Är personalen glad, är barnen glada och då även vårdnadshavarna.
Varje dag serveras god, vällagad, ekologisk och nyttig mat som vår egen kock lagar på förskolan till både barn och oss pedagoger.
Som anställd hos oss har du ett ansvar, tillsammans med övriga kollegor, för det pedagogiska arbetet på Havskatten. Sjön och skogen finns inpå knuten och bättre lekplats än naturen finns inte! Vi har också en stor och fin gård i naturlig miljö, som ger stora möjligheter till kreativa lekar, skapande och vila. Vår fina innemiljö används mer under vinterhalvåret. Den bjuder in till lek, skapande och lärande på olika vis. Vi äter så klart inomhus så fort vädret blir mer kylslaget.
Vi söker dig som:
är utbildad barnskötare.
har minst 3 års erfarenhet från förskola (meriterande om du arbetat i I Ur och Skur-verksamhet).
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande, konflikthantering och specialpedagogiskt arbete.
är stresstålig, ansvarstagande och har en förmåga att skapa struktur och trygghet för barn i grupp.
är positiv, engagerad och drivande.
älskar att vara utomhus i naturen under alla väderförhållanden.
Vi erbjuder:
kontinuerlig kompetensutveckling.
goda löneförmåner (arbetskläder, hög friskvårdspeng, fria pedagogiska måltider).
bra arbetstidsschema med fem planeringsdagar per läsår.
vällagad, ekologisk och nyttig mat som lagas av vår egen kock.
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6-månaders provanställning till att börja med. Du kommer att arbeta på en av våra tre åldersindelade avdelningar, men vi ser gärna att du vill arbeta med de äldre barnen. Havskatten drivs av våra engagerade föräldrar och med barnen i centrum fokuserar vi på hög personaltäthet, små barngrupper, kontinuitet och hög kompetens. Vi är närvarande pedagoger i den spännande värld som barnen har omkring sig och vill lära sig mer om.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: iurochskur@havskatten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Havskatten, Ekonomisk Fören
, https://www.havskatten.se
Missionsvägen 14 (visa karta
167 33 BROMMA Arbetsplats
Havskatten Ek Fören, Föräldrakooperativet Kontakt
Rektor
Helena Tallroth iurochskur@havskatten.se 08-6344949, 08-6344949 Jobbnummer
