Barnskötare till Solängens förskola, Nacka kommun
Vill du arbeta på en liten, stabil och trivsam förskola där barnens bästa alltid står i fokus och kollegorna är kompetenta, stöttande och engagerade? Som barnskötare på Solängens förskola blir du en del av ett varmt och välkomnande team, där du får möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling och skapa en vardag fylld av lärande och glädje.
Ditt uppdrag
I rollen som barnskötare arbetar du på en äldrebarnsavdelning tillsammans med en förskollärare och ytterligare två barnskötare. Tillsammans skapar ni en pedagogisk verksamhet som är trygg, rolig och utvecklande för varje barn. Du bidrar både till en trygg omsorg och till att stimulera barnens individuella utveckling och lärande.
Under förskollärarens ledning deltar du i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen i enlighet med läroplanen för förskolan och verksamhetens mål. Arbetet är temainriktat. Du deltar aktivt i pedagogisk dokumentation och i förskolans kontinuerliga utvecklingsarbete. Just nu har Älta rektorsområde särskilt fokus på barnens språkutveckling och rörelse. Du förväntas inspirera till och främja språk och rörelse genom varierande aktiviteter, både inomhus och utomhus, anpassade efter barnens behov och intressen.
I rollen ingår även inskolning, föräldramöten, utvecklingssamtal, daglig kontakt med vårdnadshavare samt både öppning och stängning av förskolan. Du behöver vara beredd att arbeta med barn i olika åldrar, då arbetslagen anpassas efter förskolans behov.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare
• erfarenhet av att arbeta med barn
• kunskap om läroplanens innehåll och hur den kan omsättas i praktiken
• intresse av att arbeta med barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
• möjlighet och intresse av att arbeta med både äldre och yngre barn inom förskola
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta som barnskötare på förskola
• erfarenhet av att leda barn inom idrott eller annan fritidsverksamhet
• erfarenhet av pedagogisk dokumentation och temainriktat arbete
• erfarenhet av att arbeta med barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd
• erfarenhet av att arbeta med barn med NPF-diagnoser
• erfarenhet av att utveckla lärmiljöer.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du värdesätter teamarbete samt har ett genuint engagemang för att stötta dina kollegor. På ett självgående, flexibelt och lösningsfokuserat sätt kan du effektivt strukturera, prioritera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du är kreativ i idéer, aktiviteter och lösningar- alltid med barnens och verksamhetens bästa i fokus. Du arbetar utifrån forskningsbaserad kunskap och förstår varför det är viktigt. Samtidigt har du förståelse för att barn har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje barn. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Solängens förskola är en liten och trivsam verksamhet med cirka 55 barn fördelade på tre avdelningar. Det är en stabil och välfungerande förskola belägen i ett naturskönt och tryggt område. Böcker och läsning används aktivt i undervisningen, och vi håller oss uppdaterade med aktuell forskning. Våra barn är ofta ute och både förskolans fina gård och den natursköna närmiljön används flitigt i aktiviteter och undervisning. Förskolan är omtyckt av vårdnadshavare och personalen trivs och stannar länge. Läs mer om oss här
Som barnskötare hos oss blir du en del av en välkomnande och positiv arbetsmiljö med kompetenta, engagerade och stöttande kollegor som alltid har barnens bästa i fokus. Här får du frihet att skapa aktiviteter utifrån både barnens och dina egna intressen, samtidigt som du har goda möjligheter att påverka och utveckla förskolans undervisning.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjästen är en tillsvidareanställning på heltid med start i mars eller enligt överrenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-02-03!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
