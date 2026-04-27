Barnskötare till Skuru-Duvnäs rektorsområde, Nacka kommun
2026-04-27
Vill du göra skillnad i barnens utveckling och vara en del av en engagerad gemenskap? Hos oss får du chansen att skapa en trygg och lärorik miljö där barnen får växa och utvecklas. Skicka in din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen samarbetar du med andra barnskötare samt en förskollärare som leder det pedagogiska arbetet. Tillsammans utformar ni en utbildning som är lustfylld, lärorik och rolig för varje barn. Över tid kommer du arbeta med barn i alla åldrar då vi roterar mellan avdelningar utifrån verksamhetens behov. Du deltar aktivt i och driver på det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt läroplanen för förskolan. Du deltar i planering och utvärdering av arbetet. Du har daglig kontakt med vårdnadshavare samt medverkar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
Du medverkar till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn på förskolan. Varje barn ska få det varje barn har rätt till - en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
gymnasial eller eftergymnasial utbildning som barnskötare
erfarenhet av arbete som barnskötare inom förskola
kunskap om läroplanens innehåll samt förståelse hur den kan omsättas i praktiken
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
god digital kompetens
erfarenhet av arbete med barn i alla åldrar
erfarenhet av och kunskap kring barn med NPF-diagnoser
erfarenhet av arbete med normkritiska arbetsmetoder
kunskap kring barns utveckling
erfarenhet av att aktivt driva förskolans utvecklings- och kvalitetsarbete framåt.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som barnskötare är det viktigt att du är en trygg, stabil och professionell person med god förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation - både i ditt pedagogiska förhållningssätt, i samarbetet med kollegor och i den dagliga kontakten med vårdnadshavare. Med din empatiska förmåga är du lyhörd, inlyssnande och respektfull, och möter andra med förståelse och omtanke. Vidare är du är flexibel och ser värdet i att hjälpa till där det behövs, du anpassar dig lätt efter ändrade omständigheter, alltid med barnens och verksamhetens behov i fokus.
Du är självgående, tar egna initiativ och ansvarar för din tid och dina uppgifter. Du är lösningsfokuserad, bidrar med idéer och förbättringsförslag, och sätter ingång aktivitet som främjar barnens utveckling. Din pedagogiska insikt hjälper dig att förstå varje barns unika behov och att anpassa aktiviteter för att stödja deras lärande på bästa sätt. Du är kvalitetsmedveten. Du utgår alltid från verksamhetens och barnens bästa samt drivs av att barnen ska få bästa möjliga förskola med kvalitativ undervisning och en trygg miljö.
Vi erbjuder
Våra förskolor inom Skuru-Duvnäs rektorsområde anpassar miljön efter barnens utveckling och lärande och genomför kontinuerligt barnskyddsronder. Därför kan vi erbjuda en trygg, säker och stimulerande miljö för varje barn. Med ett inlyssnande förhållningssätt skapar vi en gemensam kultur. Med glädje välkomnar vi barn och vuxna med respekt om varandras olikheter för att tillsammans skapa en lärorik förskoletid. För att skapa trygghet och grundläggande värden har vi ett samarbete mellan våra olika avdelningar och förskolor. Läs mer om oss här.
Som barnskötare hos oss får du möjlighet att tillhöra en arbetsgrupp bestående av erfarna och kompetenta pedagoger. Vidare har vi nöjda vårdnadshavare samt erbjuder vi tillgång till fri parkering, arbetskläder för utomhusaktivitet och subventionerad god lunch. Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast sista ansökningsdag 2026-05-10!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Skuru-Duvnäs rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Petra Olsson petra.olsson@nacka.se +4687189264 Jobbnummer
9876693