Barnskötare till Skrindan i Sätra förskoleområde
Gävle kommun, Sätra förskoleområde / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2026-02-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Sätra förskoleområde i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Nu öppnar vi Skrindans förskola med tre avdelningar för barn i ålder 1 - 5 år. Skrindans förskola ligger i Sätra förskoleområde på Sicksackvägen 11. Förskolans stora gård bjuder på stora ytor för lek och rörelse, vi har nära till stor äng och pulkabacke. Skrindans förskola står för närvarande tom, så det blir ny öppning i gamla lokaler.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad barnskötare som vill bidra till en trygg, lekfull och lärorik vardag för barnen. Du är närvarande, samarbetar väl och brinner för att skapa goda relationer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* att tillsammans med dina kollegor ansvarar för det pedagogiska arbetet med barn i åldrarna 1-5 år
* att ständigt arbeta för att skapa en trygg, säker och utbildande miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktiviteter och lärande
* vara behjälplig med planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer
* att du verkar för en god hälsofrämjande och tillgänglig miljö för omsorg, lek, fysisk aktivitet, utveckling och lärandeKvalifikationer
Du är en strukturerad och trygg barnskötare med barnet i fokus.
Vi söker dig som:
* har en fullgjord gymnasieexamen
* är utbildad barnskötare
* är förtrogen med förskolans läroplan och andra styrdokument
* har goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen:
* har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
* inger du förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet
* är du nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar
* tar du initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer
* har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Sätra förskoleområde Kontakt
Rektor
Annika Proos annika.proos@gavle.se 026-17 24 11 Jobbnummer
9763961