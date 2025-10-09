Barnskötare till Sköntorpsgårdens fina förskola i natursköna Årsta
Kulturkrabaten Förskolor AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kulturkrabaten Förskolor AB i Stockholm
Erfaren barnskötare sökes till fina Sköntorpsgårdens förskola i natursköna Årsta. 1-3 årsgrupp. Heltid.
1st. Vikariat en termin omg. 1st.Vikariat en termin from januari 2026.
Som person är du positiv, kommunikativ, initiativrik och har ett stort engagemang. Du har lätt för att samarbeta med barn, vårdnadshavare och kollegor. Svenska i tal och skrift.
Arbete i barngrupp med positiva och kunniga kollegor.
Förskolan Sköntorpsgården ingår i KulTurKrabaten Förskolor AB och är en enskilt driven förskola. Förskolan har två egna gårdar och skogen som närmaste granne. Gården och skogen intill Årstaviken inbjuder till en fin utevistelse med mycket rörelse och lek.
I KulTurKrabaten Förskolor vill uppmuntra barnens nyfikenhet och initiativ och ge barnen glädjefulla förskoledagar där allt lärande ska vara lustfyllt med rörelselekar, sång, dans och musik. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få uppleva med alla sina sinnen.
Våra härliga förskolegårdar är en plats där barnens tillvaro fylls av skaparkraft. Den naturliga gården uppmuntrar till utvecklande gemensamma aktiviteter och roliga lekar. Barnen ges utrymme att upptäcka och utforska och få positiva lekupplevelser tillsammans.
KulTurKrabaten Förskolor vill ge barnen en glädjefylld, stimulerande och utvecklande verksamhet med utmaningar som lockar till lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
I förskolornas verksamheter prioriterar vi, Kultur & Natur, Lek & Barnyoga, Språk & Matematik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: ulrika@kulturkrabaten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan bsk Sköntorpsgården". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturkrabaten Förskolor AB
(org.nr 556731-8547)
Kolsnarsvägen 8 (visa karta
)
120 51 ÅRSTA Arbetsplats
Förskola Sköntorpsgården Jobbnummer
9548837