Barnskötare till Skogsgårdens förskola- vikariat hösten 2026
Östersunds Kommun / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-06-12
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Vi söker en engagerad och trygg barnskötare till ett vikariat på Skogsgårdens förskola augusti till december 2026, 65-100% . Eventuellt finns möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Skogsgårdens förskola ligger i Torvalla i Östersunds kommun och består av fyra avdelningar med åldersblandade barngrupper. Förskolan har ett naturnära läge med närhet till skog, skidspår och fina promenadvägar.
Hos oss möts du av engagerade och stolta pedagoger som ser sitt uppdrag som en viktig del av barnens utveckling. Vi har en stark samarbetskultur där alla pedagoger är delaktiga och bidrar till att skapa en förskola som är rolig, trygg och lärorik för alla barn.
Våra prioriterade utvecklingsområden är språkutvecklande förhållningssätt och arbetssätt samt ledarskap på alla nivåer. För att skapa en gemensam förståelse för läroplanens uppdrag och stärka det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi utifrån ett pedagogiskt årshjul. Vi samarbetar även med Kronans förskola för att främja kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.Dina arbetsuppgifter
Medverka i planering, genomförande och uppföljning utifrån läroplanen.
Skapa en trygg, inkluderande och lärorik miljö där barnens utveckling och lärande stimuleras genom lek, omsorg och undervisning.
Vara en närvarande pedagog som bygger goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Delta i förskolans dagliga rutiner och bidra till utvecklingen av det pedagogiska arbetet tillsammans med arbetslagetKvalifikationer
Utbildad barnskötare
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Förståelse för förskolans styrdokument och förmåga att omsätta dem i det dagliga arbetet
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom förskola
God datorvana
Erfarenhet av digitala system såsom Unikum, Tempus eller Teams
Vi söker dig
Nu söker vi en utbildad barnskötare till Skogsgårdens förskola med start hösten 2025.
Som barnskötare hos oss kommer du under hösten att ha en delad tjänst med 50 procent på en avdelning och 15 procent på en annan avdelning. Det finns även möjlighet att utöka tjänsten till 100 procent, där en del av tjänsten innebär arbete i huspool.
Du blir en del av ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och ansvarar för barnens utbildning och utveckling. I ditt arbete är du närvarande och sätter mötet med varje barn i fokus. Du förstår vikten av att skapa goda relationer mellan barn och barn, barn och vuxna samt vuxna emellan.
Vi söker dig som har god förståelse för människors olikheter och som bemöter både barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. Du bidrar aktivt till en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där varje barn ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du visar ett tydligt ledarskap, har god pedagogisk insikt och samarbetar väl med andra.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Jägmästarvägen 27 (visa karta
)
831 73 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Jessica Bergman jessica.bergman@ostersund.se +4663143320 Jobbnummer
9962035