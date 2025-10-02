Barnskötare till Särö förskola och Kullavik förskola, vikariat
Kungsbacka Kommun / Barnskötarjobb / Kungsbacka Visa alla barnskötarjobb i Kungsbacka
2025-10-02
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi letar efter två skickliga barnskötare till Särö förskola och Kullavik förskola! Värdesätter du en välkomnande och nyfiken kultur i att vilja samarbeta, våga tänka nytt och kunna inspirera? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen som barnskötare hos oss
Som barnskötare är du med och skapar en trygg, lekfull och lärorik vardag för barnen på förskolan.
Du stöttar barnens utveckling genom närvarande omsorg, lek och aktiviteter som främjar deras språk, motorik och sociala färdigheter. Med din kompetens inom tydliggörande pedagogik, främja kommunikation och delaktighet i barngruppen. Din kunskap bidrar till att varje barn får möjlighet att uttrycka sig och bli förstådd utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans med förskollärare planerar du verksamheten utifrån barnens behov och intressen med utgångspunkt i aktuell läroplan. I denna roll bidrar du till en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra.
Vi arbetar vi nära barnen i små grupper, där naturen runt omkring - både skog och hav - används som en naturlig del av lärandet.Publiceringsdatum2025-10-02Profil
Som person arbetar du bra tillsammans med andra och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra barns bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor.
Du ser möjligheter i förändring och vill utveckla verksamheten. Du har även ett genuint intresse för att bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad barnskötare.
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/saro-forskolahttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-fritidshem-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor-och-pedagogisk-omsorg/kullaviks-forskolahttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-forskola--grundskola?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+FÃ¶rskola+&+Grundskola
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två tidsbegränsade anställningar på heltid till och med 30 juni 2026 med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 16 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Patricia Hasselfors, rektor Särö förskola 0300-835455 Jobbnummer
9538101