Barnskötare till Runby skola i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Barnskötarjobb / Upplands Väsby Visa alla barnskötarjobb i Upplands Väsby
2026-06-02
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du en person som tillsammans med kollegor vill utveckla fritidsverksamheten på Runby skola samt därtill har en god organisatorisk förmåga. Är du en person som tycker om att skapa värdefulla relationer och dessutom tycker att hitta lösningar i stället för hinder? Då är du personen vi söker! Läs mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan.
Vi erbjuder dig
Här finner du en arbetsgivare med målsättning att det ska vara lätt för dig att göra ett bra arbete, trivas och må bra. Vi strävar efter att du som anställd ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga arbetsvillkor och flera personalförmåner. Alla medarbetare har tillgång till ett kostnadsfritt och anonymt personalstöd för arbetsrelaterade och/eller privata frågor.Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Runby skola är en stor F-9 skola, belägen i västra Upplands Väsby, med skogen som närmaste granne. Skolan har en idrotts- och frilufsprofil som vi värnar om. Vi har också en skolskog som all personal på skolan har tillgång till. Skolan växer och har för närvarande drygt 1040 elever, inklusive anpassad grundskola och Sjumilaskolan, som är en kommungemensam resursskola för elever med autismdiagnos.
Runby skola är också en partnerskola till Uppsala universitet, vilket innebär att skolan tar emot lärarstudenter under hela deras utbildning. Att stödja dessa studenter ingår i allas ansvar, även om man inte är VFU-handledare.
Upplands Väsby kommun har också beslutat om fritids för alla, och denna rekrytering är en direkt effekt av det.Om tjänsten
I tjänsten som barnskötare är ditt huvudsakliga uppdrag, tillsammans med andra som arbetar på fritidsavdelningen, att planera och ansvara för varierande aktiviteter på fritids. De har delansvar för att skolans fritidsverksamhet bedrivs i enighet med styrdokumenten- i första hand läroplan för fritidshem.
Du arbetar också med rastverksamhet utifrån Gustav Sunds "Skolgårdens lärande". Vi arbetar intensivt med att få våra fritidsavdelningar att bli likvärdiga. Du kommer ha tätt samarbete med andra barnskötare, förskollärare och klasslärare.
Minst en av tjänsterna är riktad till en förskoleklass, de andra tjänsterna är mer riktade till fritids i allmänhet. Det kan bli aktuellt att man också jobbar som klassresurs i en lågstadieklass. Du kommer att arbeta med eleverna, både i skola och på fritidshem.
I tjänsten som barnskötare kan både öppning och stängning förekomma.
Du ansvarar för att självständigt planera och genomföra akriviteter, både utomhus- och inomhus, som ska ha en röd tråd utifrån gott samarbete med klassläraren och övriga fritids.
Vi arbetar kollegialt med "Hållbar utveckling" och "Språkutvecklande aktiviteter". På avdelningen skrivs den gemensamma deklarationen utifrån skolans mål och Lgr 22.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete i skola och på fritids.
Det är meriterande om du:
Är van att hantera digitala verktyg, gärna med erfarenhet av Meitner och Googlemiljö
Har ett lågaffektivt bemötande
Som person är du en engagerad pedagog, som drivs av att utveckla barn och ungdomar mot framtiden. Vi söker dig med höga och positiva förväntning på eleverna. Du ska vara lösningsfokuserad och vilja arbeta för att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för eleverna. Du tycker om att samarbeta och tror på det kollegiala lärandet.
Vidare är du strukturerad och planerar ditt arbete självständigt samt gör lämpliga prioriteringar. Du behöver vara lugn och trygg för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi uppskattar dessutom om du har god organisatorisk förmåga.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Lövstavägen 1 (visa karta
)
194 47 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Utbildningskontoret, Runby skola Kontakt
Anders Törnsäter anders.tornsater@upplandsvasby.se 0859097940 Jobbnummer
9941723