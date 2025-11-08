Barnskötare till Raoul Wallenbergförskolan i Jungfrusund
2025-11-08
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/barnskotare-till-raoul-wallenbergforskolan-i-jungfrusund.
Vi ser fram emot din ansökan!
Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund i Ekerö är vackert belägen vid vattnet med både skog och natur nära inpå som lockar till både kortare och längre utflykter. Förskolan startade sin verksamhet 2018 och har fem avdelningar med drygt 80 barn. För oss är det viktigt att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och efterlängtade, liten som stor. Att varje barn, varje dag får god omsorg, förutsättningar för lärande och möjligheter till utveckling. Att arbetsglädje och yrkesstolthet präglar utbildningen där barnens nyfikenhet och lust till lärande är i fokus.
Nu söker två barnskötare till våra fantastiska team!
Uppdragetsom barnskötare innebär att du tillsammans med kollegor arbetar målinriktat efter förskolans inriktning språk, trygghet och hälsa. Läroplanen för förskolan Lpfö 18 och företagets ledord samt visionen är grunden för det pedagogiska arbetet.
Kom och utvecklas med oss! Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare.
• Har några års erfarenhet då vi värdesätter det pedagogiska arbetet högt.
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift.
• Är en medforskande pedagog som kan utmana barnen i vardagen genom lek och fantasi.
• Har ett gott och professionellt förhållningssätt.
För att trivas hos oss tror vi att du förutom din formella kompetens:
• Har ett stort engagemang och med förmåga till både lyhördhet och flexibilitet.
• Har förmåga att möta barnen individuellt samt kunna skapa förtroendefulla relationer med alla barn så väl som med vårdnadshavare.
• Kan arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i din yrkesroll.
• Kan målinriktat tillsammans med kollegor genom att planera, genomföra och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och Raoul Wallenbergskolornas värdegrund
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att kommunicera med övriga som ingår i förskolans vardag. Du deltar i arbetslagets reflektion varje vecka och du förväntas ha insikt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vill du bli en del av vårt fantastiska team? Då kan vi erbjuda dig:
• Friskvårdsbidrag
• Fyra planerings/utvärderingsdagar per år
• Fria, pedagogiska luncher
• Arbetskläder
• En närvarande ledning med en tydlig pedagogisk idé som tillsammans med pedagogerna arbetar mot ambitiösa mål
Tjänsterna som barnskötare är visstidsanställningar på 100% i ca. 6 månader, med start efter nyår.Publiceringsdatum2025-11-08Så ansöker du
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret, bifoga ditt CV och ett personligt brev. Senast den 23/11-25 vill vi ha din ansökan. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Sista ansökningsdag är den 23/11-25
Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
