Barnskötare till Norra Skarpnäcks förskolor, vikariat
2025-09-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Arbetsplatsbeskrivning
Norra Skarpnäcks förskolor består av tretton förskolor i stadsdelsområdet som samarbetar kring den pedagogiska utvecklingen.
Detta yttrar sig i en gemensam intern fortbildning och gemensamma tjänster som stödjer det pedagogiska innehållet.
Förskolorna har fina miljöer inomhus och vi har en fantastisk natur runt våra förskolor som ger oändliga möjligheter för barnen att få ta del av naturen, rörelse och lek. Våra förskolemiljöer ska locka, inspirera och utmana barnen i leken till lärande och utforskande tillsammans med andra barn och personal.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker två vikarierande barnskötare till våra förskolor i Norra Skarpnäcks förskoleområde. Den ena tjänsten startar 1/12-2025 och pågår under vårterminen 2026, och den andra tjänsten startar i mitten av november 2025 och pågår till och med juli 2026. Din roll är att tillsammans med arbetslaget driva det pedagogiska arbetet framåt. Vi hoppas kunna hitta just dig som liksom vi har ambitionen att ge barnen en trygg, utvecklande, rolig och lärorik tid på förskolan. Vi söker dig som förstår vikten av ett gott och nära samarbete med vårdnadshavare och andra nära personer i barnets omgivning. Du klarar av att bygga tillit och förtroende, samtidigt som du är tydlig med dina professionella gränser.Kvalifikationer
Tjänsten kräver att du behärskar det svenska språket och kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Du är utbildad barnskötare, och känner dig bekväm att arbeta både självständigt och i grupp.
Det är viktigt att du som barnskötare är närvarande och aktiv med barnen. Du visar glädje, nyfikenhet och engagemang i barnens utforskande och frågar personalen om vad du ska göra eller vad de förväntar sig av dig. På våra förskolor jobbar vi för att barnen ska lyckas och ha det bra under hela dagen. Förutsättningen för detta är att det är vi som vuxna tar alltid ansvar för situationer som uppstår. Vi svarar, bemöter och bekräftar barnen, och visar barnen att de är viktiga och deras ord och handling tas på allvar.
Våra familjer är vana vid en välfungerande verksamhet, och förtroendet är stort för våra förskolor vilket gör att även du förväntas bemöta alla trevligt och vänligt till exempel genom att presentera dig och att hälsa på alla barn och familjer när ni är tillsammans ute på gården. Vi kommer att ta stor hänsyn till din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag och möjligheten att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och gruppträning till ett mycket förmånligt pris. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar. Vi erbjuder arbetskläder och fria pedagogiska måltider.
Arbetstiden är förlagd på heltid måndag till fredag, dagtid.
Läs mer om staden som arbetsgivare här: jobba.stockholm.se/formaner
Intresserad?
Om du vill bli en del av oss, tveka inte att skicka in ansökan! Sista ansökningsdag är 2025-10-20. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
