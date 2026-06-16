Barnskötare till naturnära föräldrakooperativ
Föräldrakooperativet Mullebo Ek.För. / Barnskötarjobb / Mölndal Visa alla barnskötarjobb i Mölndal
2026-06-16
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Mullebo förskola är ett föräldrakooperativ som ligger i natursköna Flabäck, Lindome och bedrivs i en villa som anpassats till förskolans behov. Utemiljön utgörs av en varierande lekutrustad trädgård på 1500 kvm i ett lugnt och ostört läge med omedelbar närhet till utflyktsmål i naturen. På förskolan arbetar två förskollärare, två barnskötare och ett par vikarier.
Barngruppen består av en avdelning i åldrarna 1-5 år, ca 20 platser. Det är stort fokus på att vara utomhus i alla väder.
Nu söker vi dig som vill jobba som barnskötare hos oss, utan krav på tidigare erfarenhet. Personen kommer att läras upp på plats.
Vi tror att du är minst 18 år, positiv, flexibel och har gott tålamod, samt att du kan vara lugn och trygg och har en tydlighet i ditt agerande. Fokus är att se till barnens bästa för att ge dem en bra vistelse på förskolan. Du har ett gott förhållningssätt mot barn, föräldrar och medarbetare.
Denna tjänst är på heltid måndag-fredag 40h/vecka och tillträdes i mitten av augusti och löper till slutet på 2026 med god möjlighet till förlängning och tillsvidaretjänst. Lön enligt kollektivavtal.
Vi har även en tjänst tillgänglig på 60% med möjlighet till mer arbete periodvis i en separat annons.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: mia.collins@mulleboforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare Heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Mullebo Ek.för.
, http://www.mulleboforskola.se
Brandskattevägen 16 (visa karta
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437 41 LINDOME Arbetsplats
Föräldrakooperativet Mullebo Jobbnummer
9967054