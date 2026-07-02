Barnskötare till Montessori Mondial Nacka
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2026-07-02
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Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Barnskötare till Montessori Mondial Nacka
Är du genuint nyfiken på barns naturliga drivkrafter och utforskande? Vill du arbeta där barn och elevers perspektiv värdesätts? Då är vi rätt förskola för dig.
Vi har höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.
Ditt uppdrag
Vi söker nu efter en montessoriutbildad barnskötare till en av vår förskolas yngrebarnsavdelningar. Du är en viktig del i arbetslaget som tillsammans ser till att vardagen på förskolan fungerar väl samt att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet vävs samman till en helhet. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö, i enlighet med montessoripedagogiken, skapas för varje barn och för hela barngruppen.
I mötet med vårdnadshavare har du en god kommunikation och agerar professionellt och serviceinriktat. Som barnskötare hos oss handlar du i enlighet med montessoripedagogiken, läroplanen, uppsatta mål, policys och riktlinjer.
Vi lyssnar in samhällets utveckling och anpassar alltid undervisningen efter barnens intressen och behov. Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att barnen når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Du har erfarenhet av och utbildning i såväl arbete med barn som montessoripedagogik. Som person behöver du vara ansvarstagande, flexibel, kommunikativ, positiv, samarbetsvillig och inte minst tycka om att arbeta med människor.
Du har tidigare arbetat på avdelning med yngrebarn, 1-2 år, och trivs bra med detta.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% from 19/10 2026 eller enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
131 41 NACKA Arbetsplats
Montessori Mondial Kontakt
Rekryterare
Johan Svensson johan.svensson@montessorimondial.se 08-7143936 Jobbnummer
9990161