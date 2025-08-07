Barnskötare till Matrix Förskola i Tensta
Vi söker en engagerad barnskötare till vår Montessoriförskola!
Vill du vara med och skapa en trygg, lärorik och inspirerande vardag för barnen? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Vår verksamhet vilar på Maria Montessoris pedagogik och filosofi. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och strävar efter att varje barn ska ges de bästa förutsättningarna för god omsorg och ett lustfyllt lärande - så att de får verktyg att lyckas i livet.
Vi erbjuder en pedagogisk miljö där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör och förverkligas varje dag:
Självkänsla
Trygghet
Ansvar
Respekt
Vi tror på öppenhet, delaktighet och samarbete. Hos oss vågar barn, vårdnadshavare och personal uttrycka sina idéer och utvecklas tillsammans. Genom förtroende och samverkan bygger vi en verksamhet präglad av jämställdhet, demokrati och allas lika värde.Om tjänsten
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och brinner för barns utveckling. Du är en trygg vuxen som med omtanke och pedagogisk kompetens skapar goda förutsättningar för barnens lärande och välbefinnande.
Vi söker dig som:
Har ett genuint engagemang för barn och deras utveckling
Har kunskap om förskolans styrdokument och arbetar strukturerat med dokumentation
Har erfarenhet av att använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet
Är initiativrik, flexibel och har lätt för att samarbeta
Är trygg i dig själv och bygger goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare
Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö där Montessoripedagogiken står i centrum
Ett engagerat arbetslag som värdesätter samarbete och kollegialt lärande
En förskola där värdegrundsarbete är en levande del av vardagen
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde: Augusti 2025
Välkommen med din ansökan - bli en del av vår inspirerande förskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: matrixskola@yahoo.se Omfattning
