Barnskötare till Magnolians förskola i Knislinge
2025-09-12
Östra Göinge kommun med drygt 14 000 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar! Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en del av Magnolians utvecklande arbete som en resursförstärkning med att skapa trygga lärmiljöer, goda undervisningssituationer och många skratt tillsammans med barn, vårdnadshavare och kollegor! Du ska, tillsammans med övriga arbetslaget, ge möjligheter för enskilda barn att kunna tillgodose sig utbildningen i förskolan. Din huvuduppgift är att stödja enskilt/enskilda barn under deras vistelse på förskolan. Det innebär ansvar för motorisk träning, språkutvecklande arbete, stöd vid lek och undervisning samt stödja i relationsskapandet med andra barn. Du förväntas erbjuda en trygg omsorg och en stimulerande undervisning i enlighet med förskolans styrdokument.
I rollen som resursförstärkning skapar du en god pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och undervisningsmiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité.
Rollen innebär en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande. Det är viktigt att du skapar goda relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du är delaktig i arbetslaget och bidrar till en god arbetsmiljö och kollegialt lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig med barnskötare utbildning. Du är tryggt förankrad i ditt uppdrag utifrån förskolans läroplan och har förmåga att omsätta uppdraget i praktiken. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Erfarenhet av arbete som barnskötare är meriterande.
Din förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns förutsättningar och behov krävs för arbetet. Med engagemang möter du barn, vårdnadshavare och kollegor på ett lyhört, respektfullt och professionellt sätt. De personliga egenskaperna kommer vara avgörande.
Meriterande om du har erfarenheter och kunskaper av lågaffektivt bemötande, bildstöd och TAKK. Du förväntas ha en väl utvecklad förmåga att leda och stimulera barn i deras utveckling och att anpassa ditt arbetssätt utifrån individernas handlingsplaner. Vidare har du kunskap om pedagogisk dokumentationen samt förmåga att ta egna initiativ, finna lösningar och hantera förändrade situationer.
Du har förmåga att hantera vanligt förekommande arbetsuppgifter för åldersgruppen 1- 5 år och kan arbete med öppning och stängning av förskolan kan förekomma.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Utdrag ur polisens belastningsregister skall uppvisas innan anställning kan bli aktuell.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande rekrytering, tveka därför inte att inkomma med din ansökan om arbetet låter som någonting för dig! Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
