Barnskötare till Lundagårdens förskola, avd. Körsbärsdalen
Skövde kommun, Avdelning förskola / Barnskötarjobb / Skövde Visa alla barnskötarjobb i Skövde
2026-03-06
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skövde kommun, Avdelning förskola i Skövde
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en meningsfull och trygg vardag för våra barn? Hos oss på Lundagårdens förskola, avdelning Körsbärsdalen, blir du en del av en välkomnande och engagerad personalgrupp.
Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling.
Körsbärsdalen är en mindre avdelning för barn som behöver mer stöd i sin utveckling och sitt lärande. Här ges du möjlighet att arbeta i det mindre sammanhanget där du kommer att utmanas i ditt pedagogiska ledarskap varje dag. Tillsammans med dina kollegor skapar ni möjligheter för att alla barn att utvecklas utifrån sina förutsättningar och funktionsnivå.Kvalifikationer
Du har en gymnasial utbildning som barnskötare eller annan pedagogisk utbildning som bedöms likvärdig.
Vi ser att du som söker denna tjänst har kunskap omoch erfarenhet av:
* NPF-diagnoser
* TAKK och AKK
* Tecken som stöd (TSS)
* Lågaffektivt bemötande
* Tydliggörande pedagogik
* Arbete inom förskolan
Du har ett positivt förhållningssätt där barnet alltid står i fokus och bemöter alla med omtanke och respekt. Du är trygg, stabil och en god förebild som kan vända utmaningar till möjligheter. I ditt arbete är du flexibel, tydlig och strukturerad, och du är engagerad i att stötta barn i behov av särskilt stöd. Du är lyhörd och samarbetar väl med kollegor och vårdnadshavare, och ser värdet av kontinuerlig samverkan och utveckling tillsammans med barn, kollegor, föräldrar och andra samarbetspartners.
Barnen står i centrum, vilket gör att stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är ett krav inför anställning.
Intervjuer kan komma att se löpande.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning förskola Kontakt
Rektor
Helena Larsson helena.larsson@skovde.se 0500497072 Jobbnummer
9780673