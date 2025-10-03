Barnskötare till liten, kreativ förskola på Stora Essingen
2025-10-03
Arbetsgivare: Föräldrakooperativet Spaden
Ort: Stockholm (Stora Essingen)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsplatsen:
Förskolan Spaden är en liten, fristående förskola i hjärtat av Stora Essingen. Vi är ett föräldrakooperativ med tre avdelningar och små barngrupper, totalt 36 barn och 8 pedagoger. Hos oss är fantasi, glädje och gemenskap i fokus. Vi arbetar tematiskt och undersökande med barnens intressen som utgångspunkt. Estetiska uttrycksformer som musik, drama, rörelse och skapande är viktiga delar av vår pedagogik. Vi har en egen gård, närhet till natur och lekplatser och en varm, kreativ arbetsmiljö där både barn och vuxna trivs.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss är du delaktig i planering, genomförande och uppföljning av undervisning enligt förskolans läroplan. Du arbetar nära barnen och kollegorna i ett team där vi stödjer varandra och har ett gemensamt ansvar för lärmiljön. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten och bidra till varje barns trygghet, nyfikenhet och glädje.Kvalifikationer
• Utbildad barnskötare
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola
• Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift
• Giltigt utdrag ur belastningsregistret (krav)
Meriterande:
• Du är musikalisk, gärna att du sjunger och/eller spelar instrument
• Erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesserDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig och driven,du tar egna initiativ och har förmåga att se vad som behöver göras i vardagen. Du är trygg i din roll, engagerad och ansvarstagande. Du har ett tydligt barnfokus och en positiv attityd till både barn, kollegor och vårdnadshavare. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov.
Vi erbjuder:
• En liten, personlig förskola med närhet mellan barn och pedagoger
• Trygga arbetsvillkor och engagerade kollegor
• Möjlighet att arbeta kreativt med musik och andra uttrycksformer
• En stabil och engagerad styrelse som stödjer verksamhetenSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 12 oktober 2025
Ange följande referens när du ansöker: Barnskötare 2025
Ansök genom att mejla CV och personligt brev till: forestandare@spaden.se
Vi kallar löpande till intervju, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
