Barnskötare till Lindvägens förskola
2025-08-21
Lindvägens förskola söker en barnskötare för ett vikariat.
Om arbetsplatsen
Lindvägens förskola ligger centralt i Vargön. Förskolan består i grunden av fyra avdelningar och vi organiserar oss så att barnen ska få möjlighet att ingå i mindre grupper under stora delar av dagen. Pedagogerna är delaktiga och närvarande i barnens vardag för att ge dem bästa möjliga förutsättningar att lära, ha roligt och känna sig trygga. Tillsammans arbetar vi för att skapa en förskola av hög kvalitet med barnen i centrum. Välkommen med en ansökan!Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Du ska utifrån ett uppdragsmedvetet förhållningssätt vara en del av förskolans verksamhet och tillsammans med kollegor i team arbeta för att ge varje barn en trygg omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande med utgångspunkt i förskolans läroplan. Som barnskötare har du ett intresse för barnen, professionellt förhållningssätt och du tycker att det är roligt med utveckling och lärande. Du ser varje barns styrkor och förmågor och tar tillvara på dem i ditt arbete. Du värdesätter trygghet, relationer och arbetar för en god atmosfär. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och som har erfarenhet av arbete i förskola. Du är engagerad, nyfiken och flexibel. Du har god samarbetsförmåga och tycker om att vara en del av ett större sammanhang, är bra på att se vad som behöver göras trivs med att ingå i olika arbetslag och team. Vi tycker att det är viktigt att du har god pedagogisk insikt och kan arbeta både utifrån planerade aktiviteter till att fånga lek och lärande i stunderna som en dag erbjuder i förskolan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav på barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete på förskola.
Vänligen bifoga CV, personligt brev samt examensbevis och relevanta intyg för tjänsten.
Utdrag ur Polisens belastningsregister ska uppvisas innan anställning.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - gå in på vår för att läsa mer.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/210". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Förskola, Lindvägen Kontakt
Sandra Roos 0521721559 Jobbnummer
9468367